БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ ДЛЯ ВСЕХ!
18.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 13 | Автор: Галина Процкая
В Железногорск прибыл Благодатный огонь от Гроба Господня
Настоятель Собора Михаила Архангела, митрофорный протоиерей отец Анатолий (Кизюн) вечером 17 апреля доставил Благодатный огонь в наш город.
Сегодня, во Вторник Светлой Пасхальной седьмицы, после Божественной литургии частицы священного огня были розданы железногорцам. Прихожане с глубоким волнением зажигали свои лампады, свечи и бережно несли святыню домой.
В дни Пасхальной недели праздничные Богослужения и Крестный ход совершаются ежедневно. Все желающие могут прийти в храм и получить частицу Благодатного огня из Иерусалима.
фото: chita.ru
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