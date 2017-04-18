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БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ ДЛЯ ВСЕХ!

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ ДЛЯ ВСЕХ!
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БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ ДЛЯ ВСЕХ!

18.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 13 | Автор: Галина Процкая

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ ДЛЯ ВСЕХ!

В Железногорск прибыл Благодатный огонь от Гроба Господня

Настоятель Собора Михаила Архангела, митрофорный протоиерей отец Анатолий (Кизюн) вечером 17 апреля доставил Благодатный огонь в наш город.

Сегодня, во Вторник Светлой Пасхальной седьмицы, после Божественной литургии частицы священного огня были розданы железногорцам. Прихожане с глубоким волнением зажигали свои лампады, свечи и бережно несли святыню домой.  

В дни Пасхальной недели праздничные Богослужения и Крестный ход совершаются ежедневно. Все желающие могут прийти в храм и получить частицу Благодатного огня из Иерусалима. 

фото: chita.ru



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афина

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