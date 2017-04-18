БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ ДЛЯ ВСЕХ!

В Железногорск прибыл Благодатный огонь от Гроба Господня

Настоятель Собора Михаила Архангела, митрофорный протоиерей отец Анатолий (Кизюн) вечером 17 апреля доставил Благодатный огонь в наш город.

Сегодня, во Вторник Светлой Пасхальной седьмицы, после Божественной литургии частицы священного огня были розданы железногорцам. Прихожане с глубоким волнением зажигали свои лампады, свечи и бережно несли святыню домой.

В дни Пасхальной недели праздничные Богослужения и Крестный ход совершаются ежедневно. Все желающие могут прийти в храм и получить частицу Благодатного огня из Иерусалима.

фото: chita.ru