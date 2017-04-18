СНОВА ПРОСЛАВИЛИСЬ

Сегодня Железногорск посетил глава Роскосмоса Игорь Комаров

Железногорск одержал победу во всероссийской акции «Я люблю космос!». Горожан на площади Ленина поздравил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров и вручил Главе ЗАТО Вадиму Медведеву точную копию легендарного космического корабля «ВОСТОК».





- Удивительно для меня то, что количество проголосовавших в этой акции людей, которые выразили свою любовь к космосу, в несколько раз превышает количество жителей города. Это впечатляющий факт! С большим удовольствием вручаю вам заслуженный подарок, - выступил со сцены глава «Роскосмоса». – Хочу поблагодарить всех жителей Железногорска за то, что здесь действительно уделяется большое внимание космосу. А всем, кто работает на ведущем предприятии «Информационные спутниковые системы», большой привет и спасибо за работу!

Макет космического корабля «ВОСТОК» изготовлен ограниченным тиражом - всего девять копий – специально к 55-летию полёта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года. Первый макет корабля был вручен Президенту России Владимиру Путину.Вадим Медведев ценный подарок передал в городской музей.

фото: admk26.ru