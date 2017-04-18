Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ ДЛЯ ВСЕХ!

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ ДЛЯ ВСЕХ!
18.04.17 | Главные темы / Cобытия
Вчера вечером в Железногорск прибыл Благодатный огонь от Гроба Господня
СНОВА ПРОСЛАВИЛИСЬ

СНОВА ПРОСЛАВИЛИСЬ
18.04.17 | Главные темы / Cобытия
Сегодня Железногорск посетил глава Роскосмоса Игорь Комаров
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ЮЛИЯ МИНЕЕВА

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ЮЛИЯ МИНЕЕВА
17.04.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите на "Свежем ТВ" и слушайте по городскому радио программу
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
17.04.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорские верующие отстояли Пасхальную Божественную литургию в храме
Я ЛЮБЛЮ КОСМОС!

Я ЛЮБЛЮ КОСМОС!
17.04.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорцы стали победителями всероссийской акции «Я люблю

СНОВА ПРОСЛАВИЛИСЬ

18.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 18 | Автор: Галина Процкая

СНОВА ПРОСЛАВИЛИСЬ

Сегодня Железногорск посетил глава Роскосмоса Игорь Комаров

Железногорск одержал победу во всероссийской акции «Я люблю космос!». Горожан на площади Ленина поздравил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров и вручил Главе ЗАТО Вадиму Медведеву точную копию легендарного космического корабля «ВОСТОК».


- Удивительно для меня то, что количество проголосовавших в этой акции людей, которые выразили свою любовь к космосу, в несколько раз превышает количество жителей города. Это впечатляющий факт! С большим удовольствием вручаю вам заслуженный подарок, - выступил со сцены глава «Роскосмоса». – Хочу поблагодарить всех жителей Железногорска за то, что здесь действительно уделяется большое внимание космосу. А всем, кто работает на ведущем предприятии «Информационные спутниковые системы», большой привет и спасибо за работу!


Макет космического корабля «ВОСТОК» изготовлен ограниченным тиражом - всего девять копий – специально к 55-летию полёта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года. Первый макет корабля был вручен Президенту России Владимиру Путину.

Вадим Медведев ценный подарок передал в городской музей.

фото: admk26.ru



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
Я ЛЮБЛЮ КОСМОС!

Я ЛЮБЛЮ КОСМОС!
Вчера, 15:42 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Железногорцы стали победителями всероссийской акции «Я люблю космос!»
КОСМИЧЕСКИЙ ВИЗИТ

КОСМИЧЕСКИЙ ВИЗИТ
Вчера, 13:34 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Глава Роскосмоса Игорь Комаров завтра, 18 апреля, посетит Железногорск
«ЖЕЛТЫЕ» ЕЩЕ В СТРОЮ

«ЖЕЛТЫЕ» ЕЩЕ В СТРОЮ
2 марта 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Железногорский частный перевозчик «Горавтотранс» продолжит перевозить пассажиров, как минимум, до конца года
ПРИЗНАЙСЯ КОСМОСУ В ЛЮБВИ!

ПРИЗНАЙСЯ КОСМОСУ В ЛЮБВИ!
12 апреля 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Макет ракеты с кнопкой «Я люблю космос» установлен возле Дворца культуры
афина

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Марина, в новости: Я ЛЮБЛЮ КОСМОС!
Гость Гость, в новости: ПРИКАРМАНИЛ ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ
Неравнодушный, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
Пианков, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
Гость гость, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
марина, в новости: ИТОГИ НАРОДНОГО ОПРОСА

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

В Госдуме объяснили страх перед войной между Россией и США
30 процентов россиян считают возможной войну США с Россией

В Стамбуле прошли митинги против результатов референдума
В других городах Турции также прошли протесты

Украина в последний раз отметит День Победы
В сознании многих украинцев День Победы останется праздником

Эксперт: Летом рубль ждут большие неприятности
-Сегодня на рынках правят бал несколько экспертных мнений относительно направлений движения курсов валют.

Путин поговорил по телефону с Меркель, Олландом и Порошенко
Участники разговора приветствовали договоренность о возобновлении перемирия

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ


ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

СНИЗИТЬ ТАРИФ ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КРУГИ СВОЯ В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ МЫ ТОЖЕ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ТАТЬЯНА ПЕТРОВА ПОПАЛ ПОД ПОЕЗД

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Апрель 2017 (100)
Март 2017 (168)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (144)
Декабрь 2016 (169)
Ноябрь 2016 (189)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.