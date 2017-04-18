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Вчера вечером в Железногорск прибыл Благодатный огонь от Гроба Господня
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В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ЮЛИЯ МИНЕЕВА
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17.04.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорские верующие отстояли Пасхальную Божественную литургию в храме
Я ЛЮБЛЮ КОСМОС!

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17.04.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорцы стали победителями всероссийской акции «Я люблю

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 17 АПРЕЛЯ

18.04.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 27 | Автор: Сергей Скляров



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афина

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Марина, в новости: Я ЛЮБЛЮ КОСМОС!
Гость Гость, в новости: ПРИКАРМАНИЛ ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ
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