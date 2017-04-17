В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ЮЛИЯ МИНЕЕВА

Смотрите на "Свежем ТВ" и слушайте по городскому радио программу «Открытая студия» в четверг, 20 апреля

Как воспитать самостоятельного и успешного ребенка? Почему детям нужно больше играть в игрушки, а познавать науку за столом может губительно сказаться на способностях ребенка. Когда ребенок становится «заложником» условностей взрослых?

На эти вопросы ответит заведующая первого в городе дошкольного учреждения системы Росатома детского сада №37 «Теремок» Юлия Минеева.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в четверг, 20 апреля, в 12.30.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.

Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.