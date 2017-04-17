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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

17.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 24 | Автор: Татьяна Фирсова

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Железногорские верующие отстояли Пасхальную Божественную литургию в храме Покрова Божией Матери в селе Большой Балчуг

Чтобы принять участие в богослужении в Покровском храме, железногорские верующие выехали из города на автобусе в 7,30 утра.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Оказалось, что на службу в балчугский храм приехали и прихожане из разных сел Сухобузимского района. Некоторые в первый раз. Ирина — жительница села Атаманово, привезла с собой пятерых ребятишек разного возраста. Решили встретить здесь Пасху, говорит женщина.

- Ехали сначала на автобусе, потом на катере. В первый раз увидели эту церковь — красавицу.

Людмила Михайловна и ее подруга Надежда Ивановна из села Высотино тоже решили принять участие в праздничной службе.

- В Большой Балчуг редко попадешь, а тут поездку организовал наш депутат Петр Гаврилов. Ну как не съездить? У нас в районе есть церковь, но она в приспособленном помещении. А здесь такой красивый храм. Поэтому и решили сюда приехать.

Напомним, что храм Покрова Божией Матери был восстановлен в 2011 году на средства ГХК и частные пожертвования. Обошлась реставрация в 9 млн рублей.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Покровская церковь в селе Большой Балчуг много повидала на своем веку. Она была построена в 1906 году, освятили храм только в 1912, поскольку не были закончены работы по его отделке и благоустройству территории. В 1930 году Покровский храм закрыли. А в 40—60-х годах в его  помещениях, как и во многих других церквях на территории страны, хранили зерно. По словам жителей, трижды церковь спасали от пожара.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

После праздничной пасхальной Литургии верующие крестным ходом прошли вокруг Покровского храма. После чего настоятель железногорского Собора Архистратига Михаила о. Анатолий освятил яйца и пасхальные куличи, которые прихожане привезли с собой.



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