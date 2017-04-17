ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 13 АПРЕЛЯ
17.04.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 17 | Автор: Сергей Скляров
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КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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Жека, в новости: МЫ ТОЖЕ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ
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Сергей, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
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Россия и Белоруссия нашли компромисс. Цена на российский газ для Белоруссии в 2018 году составит $129 за 1 тыс. кубометров, и $127 — в 2019 году.
Латвия засекла субмарины и корабль ВМФ РФ
Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии заявили, что возле своей границы засекли военный корабль и подводные лодки, которые принадлежат России. Об этом НВС сообщили в своем официальном Twitter-аккаунте.
Обзор зарубежных СМИ: F-35 США у порога РФ, грозит ли миру новая война
Американские F-35 у порога России США разместят в Европе свои современные истребители F-35A пятого поколения для обеспечения безопасности стран-союзников, пишет The Washington Examiner.
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Президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров заявил, что компания поднимет тарифы перевозок, если правительство не сможет гарантировать ей льготы по налогу на имущество. Об этом сообщает Life.
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