ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Канцлер Германии Ангела Меркель в обмен на информацию о террористической угрозе передала британским спецслужбам досье на президента России Владимира Путина, сообщает немецкий журнал Focus.Россия и Белоруссия нашли компромисс. Цена на российский газ для Белоруссии в 2018 году составит $129 за 1 тыс. кубометров, и $127 — в 2019 году.Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии заявили, что возле своей границы засекли военный корабль и подводные лодки, которые принадлежат России. Об этом НВС сообщили в своем официальном Twitter-аккаунте.Американские F-35 у порога России США разместят в Европе свои современные истребители F-35A пятого поколения для обеспечения безопасности стран-союзников, пишет The Washington Examiner.Президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров заявил, что компания поднимет тарифы перевозок, если правительство не сможет гарантировать ей льготы по налогу на имущество. Об этом сообщает Life.