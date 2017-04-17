ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
17.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 39 | Автор: Галина Процкая
Праздничные выплаты, приуроченные к годовщине Великой Победы, получат около 9000 железногорцев.
• инвалиды и участники Великой Отечественной войны - 6000 руб.
• бывшие несовершеннолетние узники концлагерей - 6000 руб.
• лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 1200 руб.
• труженики тыла - 1200 руб.
• вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны - 1200 руб.
• дети погибших защитников отечества - 1000 руб.
• граждане, пережившие Великую Отечественную войну в детском возрасте (не достигшие на 3 сентября 1945 года 18 лет) – 1000 руб.
Для получения праздничной выплаты не нужно обращаться в Управление соцзащиты населения, она будет начислена автоматически, сообщает УСЗН администрации Железногорска.
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