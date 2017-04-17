МАШИННЫЙ ПОТРОШИТЕЛЬ
Сотрудники железногорской полиции задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении серии краж из автомобилей
В дежурную часть поступило сообщение от 38-летнего мужчины о том, что из его машины похитили автомагнитолу и документы. Ранее в полицию с аналогичными заявлениями обращались еще двое владельцев, из транспортных средств которых злоумышленники похитили аккумуляторы.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что ночью неизвестный разбил окно машины, припаркованной во дворе жилого дома, и совершил хищение.
В ходе проведенного комплекса оперативных мероприятий полицейские установили районы, в которых совершаются преступления. При попытке совершения очередной кражи подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска..
В отношении злоумышленника дознавателями возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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