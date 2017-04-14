ЖИТЬ КОМФОРТНО

В Железногорске в этом году отремонтируют 53 двора

Общественная комиссия подвела итоги конкурсного отбора на благоустройство железногорских дворов, ремонт которых проведут в рамках проекта «Городская среда». Заявки на улучшение своих территорий собственники многоквартирных домов присылали на сайт 24благоустройство.рф.

От жителей Железногорска поступило 98 заявок. Собственники 16 многоквартирных домов отказались проводить собрание, 2 - не собрали кворум, 2 - не прошли по условиям конкурса.

Общественная комиссия рассмотрела все пакеты документов. В соответствии с условиями, каждый участник конкурса получил определенное количество баллов. Наличие совета дома, участие собственников в благоустройстве территории, количество собственников, принявших участие в голосовании, уровень оплаты за коммунальные услуги - данные критерии принесли дополнительные баллы.



В этом году в перечень работ собственники могли внести установку лавочек, урн, светильников, детских и спортивных сооружений. Собственники квартир домов по ул. 60 лет ВЛКСМ, 72 и пр. Ленинградский, 27 проголосовали за установку детских городков и согласились на софинансирование в размере 20%. Отметим, что другие участники программы - жители 51 дома - оплатят лишь 2 %.

Перечень дворов:

ул. Андреева, д. 21

ул. Восточная, д. 57

ул. Комсомольская, д. 23

ул. Королева, д. 9

ул. Королева, д.11

ул. Королева, д. 15

ул. Комсомольская, д. 56

ул. Комсомольская, д. 27

пр. Курчатова, д. 68

пр. Курчатова д.14

пр. Курчатова, д. 22

ул. Ленина. д. 47А

ул. Ленина, д. 14

ул. Ленина д. 20

пр. .Ленинградский, д.1

пр. Ленинградский, д. 9

пр. Ленинградский, д. 27

пр. Ленинградский, д. 75

пр. Ленинградский, д. 49

пр. Ленинградский, д. 29

ул. Малая Садовая, д. 4

пр. Мира, д. 9

пр. Мира, д. 11

ул. Маяковского, д. 23

ул. Маяковского, д. 4А

ул. Поселковая, д. 49

ул. Саянская, д. 19

ул. Саянская, д. 23

ул. Свердлова, д. 18

ул. Свердлова, д. 20

ул. Свердлова, д. 8

ул. Свердлова, д. 11

ул. Свердлова, д. 51

ул. Свердлова, д. 45

ул. Советской Армии, д. 29

ул. Школьная, д. 53

ул. Школьная, д. 53А

ул. Школьная д. 50А

ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 68

ул. 60 лет ВЛКСМ, дом 38

ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 72

п. Подгорный, ул. Мира, д. 12

п. Подгорный, ул. Мира, д. 14

п. Подгорный,, ул. Кировская, д. 19

п. Подгорный, ул. Лесная, д. 4

п. Подгорный, ул. Строительная д. 19

п. Подгорный, ул. Строительная д. 21

п. Подгорный, ул. Мира, д. 16

п. Подгорный, ул. Кировская, д. 8

п. Подгорный,, ул. Лесная, д. 2

п. Подгорный, ул. Лесная, д. 6

п. Подгорный, ул. Боровая, д. 3

п. Подгорный, ул. Кировская, д. 9а