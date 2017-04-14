РАДИОПРОГРАММА ОТ 14 АПРЕЛЯ

В случае агрессии со стороны Вашингтона КНДР атакует американские военные базы в Японии, Южной Корее и резиденцию президента в Сеуле, заявили в северокорейском Генштабе.Американские военные в ходе учений в Южной Корее отрабатывают сценарий по реальному устранению лидера КНДР Ким Чен Ына.На украинском телевидении заявили, что отказ России от трансляции «Евровидения» является частью плана по «созданию негативного фона» вокруг конкурса. Об этом сообщается на сайте Национальной общественной телерадиокомпании Украины.Российский премьер-министр Дмитрий Медведев представил сведения о своих доходах и имуществе за 2016 год. Декларация опубликована на сайте правительства.Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что военнослужащие Украины совершили неудачную попытку прорыва за линию разграничения в Донбассе в районе Авдеевки и Коминтерново.