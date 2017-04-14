В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ОТЕЦ СЕРГИЙ
14.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Татьяна Фирсова
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 17 апреля
Светлая пасхальная неделя: как правильно выходить из самого длительного поста, какие правила должен соблюдать православный после самого главного православного праздника? Что значит «Радоница» и почему принято поминать усопших в девятый день после Пасхи?
Об этом и многом другом расскажет настоятель Воскресенского храма п. Подгорный, протоиерей Сергий Белин.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в понедельник, 17 апреля, в 12.30.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы смотрите в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
7 апреля 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияСмотрите программу «Открытая студия» в понедельник , 10 апреля
3 февраля 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияСмотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 6 февраля
23 декабря 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияСмотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 26 декабря
30 сентября 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияСмотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 3 октября
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Гость Гость, в новости: ПРИКАРМАНИЛ ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ
Жека, в новости: МЫ ТОЖЕ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ
горожанен, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
Сергей, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
Сан4о, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
Жека, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
Жека, в новости: БЕСПЛАТНАЯ МЫШЕЛОВКА
Неравнодушный, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
Пианков, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
Гость гость, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
марина, в новости: ИТОГИ НАРОДНОГО ОПРОСА
Жека, в новости: ПОДСВЕТКУ ОТКЛЮЧАТ
Шараф, в новости: НОВЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРОПУСКОВ
НОВОСТИ ЧАСА
КНДР назвала цели авиаудара в случае агрессии США
В случае агрессии со стороны Вашингтона КНДР атакует американские военные базы в Японии, Южной Корее и резиденцию президента в Сеуле, заявили в северокорейском Генштабе.
Daily Mail: США планируют физическое устранение Ким Чен Ына
Американские военные в ходе учений в Южной Корее отрабатывают сценарий по реальному устранению лидера КНДР Ким Чен Ына.
Организатор Евровидения выступил с обвинением в адрес Москвы
На украинском телевидении заявили, что отказ России от трансляции «Евровидения» является частью плана по «созданию негативного фона» вокруг конкурса. Об этом сообщается на сайте Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
Опубликована декларация о доходах Медведева
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев представил сведения о своих доходах и имуществе за 2016 год. Декларация опубликована на сайте правительства.
Бойцы ВСУ попытались прорваться за линию разграничения в Донбассе
Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что военнослужащие Украины совершили неудачную попытку прорыва за линию разграничения в Донбассе в районе Авдеевки и Коминтерново.
В случае агрессии со стороны Вашингтона КНДР атакует американские военные базы в Японии, Южной Корее и резиденцию президента в Сеуле, заявили в северокорейском Генштабе.
Daily Mail: США планируют физическое устранение Ким Чен Ына
Американские военные в ходе учений в Южной Корее отрабатывают сценарий по реальному устранению лидера КНДР Ким Чен Ына.
Организатор Евровидения выступил с обвинением в адрес Москвы
На украинском телевидении заявили, что отказ России от трансляции «Евровидения» является частью плана по «созданию негативного фона» вокруг конкурса. Об этом сообщается на сайте Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
Опубликована декларация о доходах Медведева
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев представил сведения о своих доходах и имуществе за 2016 год. Декларация опубликована на сайте правительства.
Бойцы ВСУ попытались прорваться за линию разграничения в Донбассе
Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что военнослужащие Украины совершили неудачную попытку прорыва за линию разграничения в Донбассе в районе Авдеевки и Коминтерново.
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>