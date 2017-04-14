В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ОТЕЦ СЕРГИЙ

Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 17 апреля

Светлая пасхальная неделя: как правильно выходить из самого длительного поста, какие правила должен соблюдать православный после самого главного православного праздника? Что значит «Радоница» и почему принято поминать усопших в девятый день после Пасхи?

Об этом и многом другом расскажет настоятель Воскресенского храма п. Подгорный, протоиерей Сергий Белин.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в понедельник, 17 апреля, в 12.30.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы смотрите в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.