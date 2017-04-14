ВСЕГДА НА СТРАЖЕ
Сотрудники полиции обеспечат охрану общественного порядка во время проведения богослужений в честь православного праздника Пасхи
15 и 16 апреля религиозные мероприятия пройдут на территории Собора Михаила Архангела и Храма Воскресения Христова в п. Подгорный.
В обеспечении охраны порядка будут задействованы сотрудники полиции, Росгвардии и казаков Енисейского казачьего войска.
До начала проведения мероприятий с массовым участием граждан все территории, прилегающие к храмам, а также маршруты движения крестных ходов будут обследованы с применением служебно-разыскных собак на предмет выявления взрывных устройств и взрывчатых веществ. Наружные наряды полиции будут максимально приближены к православным храмам.
На территории церквей правопорядок обеспечат пешие патрули, состоящие из сотрудников полиции и казаков. Сотрудники ГИБДД будут следить за соблюдением правил дорожного движения около храмов.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
фото: "ГиГ"
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