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Сотрудники железногорской полиции обеспечат безопасность во время празднования

ВСЕГДА НА СТРАЖЕ

14.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 42 | Автор: Галина Процкая

ВСЕГДА НА СТРАЖЕ

Сотрудники полиции обеспечат охрану общественного порядка во время проведения богослужений в честь православного праздника Пасхи 

15 и 16 апреля религиозные мероприятия пройдут на территории Собора Михаила Архангела и Храма Воскресения Христова в п. Подгорный.

В обеспечении охраны порядка будут задействованы сотрудники полиции, Росгвардии и казаков Енисейского казачьего войска.

До начала проведения мероприятий с массовым участием граждан все территории, прилегающие к храмам, а также маршруты движения крестных ходов будут обследованы с применением служебно-разыскных собак на предмет выявления взрывных устройств и взрывчатых веществ. Наружные наряды полиции будут максимально приближены к православным храмам.

На территории церквей правопорядок обеспечат пешие патрули, состоящие из сотрудников полиции и казаков. Сотрудники ГИБДД будут следить за соблюдением правил дорожного движения около храмов.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск

фото: "ГиГ"



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