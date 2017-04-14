ПЕРЕВОЗКА ВНЕ ЗАКОНА

Днем 13 апреля на улице Семафорная в Красноярске сотрудники ГИБДД задержали автобус "Хендай"

Водитель перевозил организованную группу детей от железнодорожного вокзала до Железногорска. Школьники приехали из Томска и Омска на спортивные соревнования, в один из лагерей Железногорска.

При проверке выяснилось, что у водителя отсутствовали необходимые документы, подтверждающие законность перевозки, а также были выявлены технические неисправности, при которых эксплуатация транспорта запрещена.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщает ГИБДД24.