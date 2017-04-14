ПЕРЕВОЗКА ВНЕ ЗАКОНА
14.04.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 54 | Автор: Галина Процкая
Днем 13 апреля на улице Семафорная в Красноярске сотрудники ГИБДД задержали автобус "Хендай"
Водитель перевозил организованную группу детей от железнодорожного вокзала до Железногорска. Школьники приехали из Томска и Омска на спортивные соревнования, в один из лагерей Железногорска.
При проверке выяснилось, что у водителя отсутствовали необходимые документы, подтверждающие законность перевозки, а также были выявлены технические неисправности, при которых эксплуатация транспорта запрещена.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщает ГИБДД24.
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