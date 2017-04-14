КОШМАРНЫЙ РАСКОЛБАС
Красноярский ЦСМ выявил массовую фальсификацию «Докторской» колбасы
На этой неделе в Красноярске прошла проверка вареной колбасы «Докторская». Эксперты Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Красноярского края закупили в магазинах 15 образцов продукции, произведенной в Новосибирской, Московской, Кемеровской, Омской и Томской областях, в Москве, в Хакасии, в Красноярске, Канске, Березовском, Ужурском и Уярском районах.
Еще на этапе лабораторных испытаний выяснилось, что большинство образцов не соответствуют требованиям национальных стандартов РФ и содержат признаки фальсификации. В лаборатории, в частности, определялся фактический состав продукта и физико-химические показатели — массовые доли жира, белка, общего фосфора. В 13 из 15 образцов выявлены различные нарушения нормативной документации и они решением экспертной комиссии были сняты с оценки.
В итоге в рейтинг попали только два образца «Докторской» — ООО АПК «Уярский» торговой марки «Уярский мясокомбинат» (Красноярский край, Уяр) и ООО «Ярск» торговой марки «Дымов» (Красноярск). Они набрали соответственно 12,2 и 12,7 баллов. Кстати, эти образцы одни из самых дорогих — их цена превышает 500 рублей за килограмм.
Эксперты отмечают, что причиной нарушений может быть некачественное сырье. Причем ситуация с колбасой одинаковая во всех регионах, так как в общем в СФО в эти дни были проверены 45 образцов «Докторской» — в Томске, Иркутске, Новосибирске и Забайкальском ЦСМ.
Источник: www.krascsm.ru
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
В случае агрессии со стороны Вашингтона КНДР атакует американские военные базы в Японии, Южной Корее и резиденцию президента в Сеуле, заявили в северокорейском Генштабе.
Daily Mail: США планируют физическое устранение Ким Чен Ына
Американские военные в ходе учений в Южной Корее отрабатывают сценарий по реальному устранению лидера КНДР Ким Чен Ына.
Организатор Евровидения выступил с обвинением в адрес Москвы
На украинском телевидении заявили, что отказ России от трансляции «Евровидения» является частью плана по «созданию негативного фона» вокруг конкурса. Об этом сообщается на сайте Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
Опубликована декларация о доходах Медведева
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев представил сведения о своих доходах и имуществе за 2016 год. Декларация опубликована на сайте правительства.
Бойцы ВСУ попытались прорваться за линию разграничения в Донбассе
Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что военнослужащие Украины совершили неудачную попытку прорыва за линию разграничения в Донбассе в районе Авдеевки и Коминтерново.
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>