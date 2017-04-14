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14.04.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 66 | Автор: Галина Процкая

КОШМАРНЫЙ РАСКОЛБАС

Красноярский ЦСМ выявил массовую фальсификацию «Докторской» колбасы


На этой неделе в Красноярске прошла проверка вареной колбасы «Докторская». Эксперты Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Красноярского края закупили в магазинах 15 образцов продукции, произведенной в Новосибирской, Московской, Кемеровской, Омской и Томской областях, в Москве, в Хакасии, в Красноярске, Канске, Березовском, Ужурском и Уярском районах. 
Еще на этапе лабораторных испытаний выяснилось, что большинство образцов не соответствуют требованиям национальных стандартов РФ и содержат признаки фальсификации. В лаборатории, в частности, определялся фактический состав продукта и физико-химические показатели — массовые доли жира, белка, общего фосфора. В 13 из 15 образцов выявлены различные нарушения нормативной документации и они решением экспертной комиссии были сняты с оценки.


В итоге в рейтинг попали только два образца «Докторской» — ООО АПК «Уярский» торговой марки «Уярский мясокомбинат» (Красноярский край, Уяр) и ООО «Ярск» торговой марки «Дымов» (Красноярск). Они набрали соответственно 12,2 и 12,7 баллов. Кстати, эти образцы одни из самых дорогих — их цена превышает 500 рублей за килограмм.

«Во всех остальных, в том числе присутствовал каррагинан. Вещество запрещено к употреблению детям. Главная его проблема — в кишечнике он превращается в канцероген. Все остальное типа животного белка (шкура, вымя, рога и копыта) выглядит как мелочи жизни. Вот и употребляй колбасу в пищу. По результатам рейтинговой оценки лучшей оказалась продукция ООО „Ярск“ (Дымов)», — написал на своей странице в Facebook один из экспертов.

Эксперты отмечают, что причиной нарушений может быть некачественное сырье. Причем ситуация с колбасой одинаковая во всех регионах, так как в общем в СФО в эти дни были проверены 45 образцов «Докторской» — в Томске, Иркутске, Новосибирске и Забайкальском ЦСМ.


«В рамках рейтинговой оценки 2017 года нам удалось охватить практически всех производителей „Докторской“, которые занимают основную долю регионального рынка. К сожалению, большинство исследованных образцов легендарное имя „Докторской“ носить не могут. По сути — это другой мясной продукт, содержащий животный белок, соевый изолят и соевый концентрат, каррагинан, камедь, крахмал и другие компоненты. То есть все те ингредиенты, которых в „Докторской“ быть не должно. Фактически за последние годы ситуация с качеством и безопасностью колбасы в регионе не меняется. В 2013 году проверку прошли два образца из 12, в 2015 году — один из 13, в 2016 году — три из 10», — рассказала заместитель председателя экспертной комиссии ФБУ «Красноярский ЦСМ» Надежда Воронкина.

Источник: www.krascsm.ru



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