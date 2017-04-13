РАДИОПРОГРАММА ОТ 13 АПРЕЛЯ

Президент России Владимир Путин 11 апреля предупреждал, что в Сирии готовятся новые провокации с химоружием. Слова президента приводило агенство ТАСС.Летчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины Леонид Каденюк выступил против инициативы Киева о переносе празднования Дня космонавтики. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».В сети появилось видео госпитализации Василия Степанова, актера из фантастической дилогии «Обитаемый остров». Запись камеры наблюдения опубликовал телеканал РЕН ТВ в четверг, 13 апреля.Экс-глава британской разведки МИ-6 Ричард Диарлав заявил, что президент США Дональд Трамп занимал деньги в России. Об этом Диарлав рассказал в интервью журналу Prospect.Запад обвиняет Дамаск в применении химического оружия против мирных граждан в Идлибе