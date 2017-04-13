ПРИБЕРЕМ ГОРОД К ЛЕТУ
13.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 19 | Автор: Наталья Кокорина
Сегодня в Железногорске официально стартовал двухмесячник по благоустройству
Уже завтра на борьбу с городским мусором выйдут сотрудники ВНИПИЭТ. Они ежегодно убирают после длительной зимы участок улицы Свердлова.
Куратор двухмесячника - «Комбинат благоустройства». Муниципальное предприятие загодя притупило к очистке железногорских улиц от щебня и мусора. Сейчас в КБУ начался прием заявок от организаций и предприятий на участие в субботниках. На сегодняшний день порядка 10 коллективов выразили желание навести лоск и красоту на улицах, но есть и «отказники», сетует директор МП КБУ Николай Пасечкин.
- Традиционно добровольцы у нас одни и те же: ВНИПИЭТ, службы и отделы ГХК и муниципальные предприятия. Несколько организаций на наш призыв привести в порядок город ответили отказом. Всех желающих внести свою лепту в уют нашего общего дома обеспечим уборочным инвентарем и техникой, организуем погрузку и вывоз мусора. Частных предпринимателей призываем не оставаться в стороне, и навести порядок на своих прилегающих территориях.
Принять участие в субботнике приглашаются железногорские организации, индивидуальные предприниматели, образовательные учреждения, садоводческие и гаражные кооперативы.
Подать заявку на участие в двухмесячнике можно, позвонив в МП КБУ по телефону: 74-64-20
Фото:Татьяны Зиминой
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
15 апреля 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияТерриториальная профсоюзная организация Железногорска приглашает горожан принять участие в весеннем субботнике
21 марта 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияМП "КБУ" принимает заявки на участие в общегородском субботнике
10 апреля 2014 | Раздел: Cобытия••• В Железногорске стартовал двухмесячник по благоустройству
6 мая 2013 | Раздел: Cобытия••• Более 2000 железногорцев и 30 организаций приняли участие в общегородском субботнике
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Жека, в новости: МЫ ТОЖЕ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ
горожанен, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
Сергей, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
Сан4о, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
Жека, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
Жека, в новости: БЕСПЛАТНАЯ МЫШЕЛОВКА
Неравнодушный, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
Пианков, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
Гость гость, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
марина, в новости: ИТОГИ НАРОДНОГО ОПРОСА
Жека, в новости: ПОДСВЕТКУ ОТКЛЮЧАТ
НОВОСТИ ЧАСА
Путин предупреждал о новых провокациях с химоружием в Сирии
Президент России Владимир Путин 11 апреля предупреждал, что в Сирии готовятся новые провокации с химоружием. Слова президента приводило агенство ТАСС.
Каденюк отказался стать «украинским Гагариным»
Летчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины Леонид Каденюк выступил против инициативы Киева о переносе празднования Дня космонавтики. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Опубликовано видео с места падения актера Степанова
В сети появилось видео госпитализации Василия Степанова, актера из фантастической дилогии «Обитаемый остров». Запись камеры наблюдения опубликовал телеканал РЕН ТВ в четверг, 13 апреля.
Экс-глава МИ-6: Трамп занимал деньги у России
Экс-глава британской разведки МИ-6 Ричард Диарлав заявил, что президент США Дональд Трамп занимал деньги в России. Об этом Диарлав рассказал в интервью журналу Prospect.
Путин и Тиллерсон «пунктирно» обсудили Украину
Запад обвиняет Дамаск в применении химического оружия против мирных граждан в Идлибе
Президент России Владимир Путин 11 апреля предупреждал, что в Сирии готовятся новые провокации с химоружием. Слова президента приводило агенство ТАСС.
Каденюк отказался стать «украинским Гагариным»
Летчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины Леонид Каденюк выступил против инициативы Киева о переносе празднования Дня космонавтики. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Опубликовано видео с места падения актера Степанова
В сети появилось видео госпитализации Василия Степанова, актера из фантастической дилогии «Обитаемый остров». Запись камеры наблюдения опубликовал телеканал РЕН ТВ в четверг, 13 апреля.
Экс-глава МИ-6: Трамп занимал деньги у России
Экс-глава британской разведки МИ-6 Ричард Диарлав заявил, что президент США Дональд Трамп занимал деньги в России. Об этом Диарлав рассказал в интервью журналу Prospect.
Путин и Тиллерсон «пунктирно» обсудили Украину
Запад обвиняет Дамаск в применении химического оружия против мирных граждан в Идлибе
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>