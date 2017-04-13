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ПРИБЕРЕМ ГОРОД К ЛЕТУ

13.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 19 | Автор: Наталья Кокорина

ПРИБЕРЕМ ГОРОД К ЛЕТУ

Сегодня в Железногорске официально стартовал двухмесячник по благоустройству
Уже завтра на борьбу с городским мусором выйдут сотрудники ВНИПИЭТ. Они ежегодно убирают после длительной зимы участок улицы Свердлова.
Куратор двухмесячника - «Комбинат благоустройства». Муниципальное предприятие загодя притупило к очистке железногорских улиц от щебня и мусора. Сейчас в КБУ начался прием заявок от организаций и предприятий на участие в субботниках. На сегодняшний день порядка 10 коллективов выразили желание навести лоск и красоту на улицах, но есть и «отказники», сетует директор МП КБУ Николай Пасечкин.

- Традиционно добровольцы у нас одни и те же: ВНИПИЭТ, службы и отделы ГХК и муниципальные предприятия. Несколько организаций на наш призыв привести в порядок город ответили отказом. Всех желающих внести свою лепту в уют нашего общего дома обеспечим уборочным инвентарем и техникой, организуем погрузку и вывоз мусора. Частных предпринимателей призываем не оставаться в стороне, и навести порядок на своих прилегающих территориях.


Принять участие в субботнике приглашаются железногорские организации, индивидуальные предприниматели, образовательные учреждения, садоводческие и гаражные кооперативы.
Подать заявку на участие в двухмесячнике можно, позвонив в МП КБУ по телефону: 74-64-20

Фото:Татьяны Зиминой



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