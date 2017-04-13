К ЛЕТУ ПОЧТИ ГОТОВЫ
В оздоровительную кампанию – 2017 в загородных лагерях отдохнут 5 000 юных железногорцев
Медицинский блок и новый жилой корпус оздоровительного лагеря «Взлет» посетил сегодня глава ЗАТО Вадим Медведев, депутат Анатолий Новаковский, представители администрации и профсоюзных комитетов муниципальных предприятий. По мнению Вадима Медведева, медицинский блок превзошел все ожидания, все соответствует необходимым требованиям, с ним согласились и другие участники.
Главной направленностью лагеря «Горный» по-прежнему остается спорт, «Орбита» - в первую очередь, лагерь для одаренных детей (там же будет работать и Краевая Летняя Школа (КЛШ). Кроме того, пяти категориям ребятишек будут выделены 722 бесплатные путевки. Всего же во время летней кампании в оздоровительных пришкольных и загородных лагерях отдохнут порядка пяти тысяч детей.
Фото:Натальи Булгак
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