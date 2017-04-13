ПРИКАРМАНИЛ ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ
Следователи Железногорска возбудили уголовное дело по факту кражи с банковской карты
Уголовное дело возбуждено в отношении местного жителя 1980 года рождения, подозреваемого в краже с банковской карты денежных средств.
В дежурную часть полиции обратилась 51-летняя женщина с заявлением о том, что у нее украли банковскую карту.
В ходе работы полицейские выяснили, что к совершению кражи причастен ее знакомый. Ранее судимый мужчина, находясь в квартире у потерпевшей, похитил банковскую карту, с которой снял 40 тысяч рублей. Злоумышленник знал пин-код, так как ранее гражданка просила его совершать покупки по этой карте.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Воришке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
Фото: podarkivolhonka.ru
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