ПРИКАРМАНИЛ ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ

Следователи Железногорска возбудили уголовное дело по факту кражи с банковской карты

Уголовное дело возбуждено в отношении местного жителя 1980 года рождения, подозреваемого в краже с банковской карты денежных средств.

В дежурную часть полиции обратилась 51-летняя женщина с заявлением о том, что у нее украли банковскую карту.

В ходе работы полицейские выяснили, что к совершению кражи причастен ее знакомый. Ранее судимый мужчина, находясь в квартире у потерпевшей, похитил банковскую карту, с которой снял 40 тысяч рублей. Злоумышленник знал пин-код, так как ранее гражданка просила его совершать покупки по этой карте.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Воришке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск

Фото: podarkivolhonka.ru