ОДОБРИЛИ ЕДИНОГЛАСНО

В Железногорске прошли публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск на 2018 год

Документ, определяющий направление развития систем теплоснабжения территории, согласно федеральному законодательству, необходимо актуализировать и рассматривать на публичных слушаниях ежегодно.



В адрес городской администрации поступили предложения по актуализации схемы теплоснабжения от муниципального предприятия «Гортеплоэнерго», ФГУП «ГХК», АО «КрасЭКо», ООО «Краевой инжиниринговый центр», которые были учтены при создании проекта схемы.





- Структурно схема останется такой же как, и в 2017 году, - отметила в своем докладе заместитель руководителя Управления городского хозяйства Татьяна Синкина. - В актуализированную редакцию схемы теплоснабжения внесен новый проект баланса тепловой энергии и теплоносителя по городу Железногорску на 2018 год. Тепловой баланс является одним из основных документов, необходимых для предоставления в Региональную энергетическую комиссию. Здесь также указан отпуск теплоносителя для обеспечения горячего водоснабжения потребителей.

- Первоочередная задача - обеспечить надежность бесперебойного теплоснабжения, - выступил на слушаниях Глава администрации. – Сейчас ведётся работа над снижением тарифа на тепло, мы взаимодействуем с краевыми властями, АО «КрасЭКо».

Основные направления работы по теплоснабжению обозначил Глава администрации ЗАТО г.Железногорск Сергей Пешков:В голосовании по итогам публичных слушаний приняли участие 171 человек. Проект актуализированной схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск одобрили 166 человек, трое проголосовали «против», двое воздержались, сообщает муниципальный портал.