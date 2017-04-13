ОДОБРИЛИ ЕДИНОГЛАСНО
13.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 53 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске прошли публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск на 2018 год
Документ, определяющий направление развития систем теплоснабжения территории, согласно федеральному законодательству, необходимо актуализировать и рассматривать на публичных слушаниях ежегодно.
В адрес городской администрации поступили предложения по актуализации схемы теплоснабжения от муниципального предприятия «Гортеплоэнерго», ФГУП «ГХК», АО «КрасЭКо», ООО «Краевой инжиниринговый центр», которые были учтены при создании проекта схемы.
- Структурно схема останется такой же как, и в 2017 году, - отметила в своем докладе заместитель руководителя Управления городского хозяйства Татьяна Синкина. - В актуализированную редакцию схемы теплоснабжения внесен новый проект баланса тепловой энергии и теплоносителя по городу Железногорску на 2018 год. Тепловой баланс является одним из основных документов, необходимых для предоставления в Региональную энергетическую комиссию. Здесь также указан отпуск теплоносителя для обеспечения горячего водоснабжения потребителей.
Основные направления работы по теплоснабжению обозначил Глава администрации ЗАТО г.Железногорск Сергей Пешков:
- Первоочередная задача - обеспечить надежность бесперебойного теплоснабжения, - выступил на слушаниях Глава администрации. – Сейчас ведётся работа над снижением тарифа на тепло, мы взаимодействуем с краевыми властями, АО «КрасЭКо».
В голосовании по итогам публичных слушаний приняли участие 171 человек. Проект актуализированной схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск одобрили 166 человек, трое проголосовали «против», двое воздержались, сообщает муниципальный портал.
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