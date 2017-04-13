НАВСТРЕЧУ ПЕРВОМАЮ!

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Координационный совет профсоюзов Железногорска утвердил план проведения первомайской акции
В соответствии с решением Федерации независимых профсоюзов России день 1 мая 2017 года объявлен Днем солидарных действий профсоюзов и пройдет под девизом «Заработной плате – реальный рост!». Главными в этом году станут лозунги «В благосостоянии трудящихся – будущее экономики страны!», «Социальному государству – социальную политику!», «Федеральный МРОТ – без районных коэффициентов и процентных надбавок!»
1 мая в Железногорске состоится праздничное шествие и митинг на площади Ленина с участием трудовых коллективов городских предприятий и организаций. Члены Координационного совета рассмотрели ряд организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением первомайских мероприятий.
Основным требованием профсоюзов по-прежнему остаются достойные условия труда, ключевыми элементами которых являются обеспечение полной занятости населения, достойная заработная плата и надежные социальные гарантии.
Кроме того, члены Координационного совета обсудили участие профсоюзов в совещании по вопросам здравоохранения, которое пройдет в Железногорске в конце апреля. Городские власти, представители Федерального медико-биологического агентства России и Клинической больницы №51 рассмотрят наиболее острые проблемы городской медицины и попытаются найти пути их решения.
Источник: тпо-железногорск.рф
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