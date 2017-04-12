ПОКОРИТЕЛИ КОСМОСА

В Железногорске отметили День космонавтики

Традиционно праздничные мероприятия начались с возложения цветов к памятникам Сергея Павловича Королева и Михаила Федоровича Решетнёва.

В торжественном мероприятии приняли участие руководители города и компании АО «ИСС», ветераны космической отрасли.

- Железногорск внёс свою лепту в общее дело, в сохранение лидирующих позиций страны в освоении космоса, - отметил в своём поздравлении Глава ЗАТО Вадим Медведев. - Город и сейчас подтверждает статус территории высоких технологий. Космические аппараты, созданные на звёздной фирме, выполняют важнейшие государственные задачи.

Продукция АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" составляет более 2/3 орбитальной группировки России. На предприятии трудятся 8200 специалистов, работающих над созданием космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии.

Источник: www.admk26.ru