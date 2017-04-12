ПОКОРИТЕЛИ КОСМОСА
12.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 21 | Автор: Татьяна Фирсова
В Железногорске отметили День космонавтики
Традиционно праздничные мероприятия начались с возложения цветов к памятникам Сергея Павловича Королева и Михаила Федоровича Решетнёва.
В торжественном мероприятии приняли участие руководители города и компании АО «ИСС», ветераны космической отрасли.
- Железногорск внёс свою лепту в общее дело, в сохранение лидирующих позиций страны в освоении космоса, - отметил в своём поздравлении Глава ЗАТО Вадим Медведев. - Город и сейчас подтверждает статус территории высоких технологий. Космические аппараты, созданные на звёздной фирме, выполняют важнейшие государственные задачи.
Продукция АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" составляет более 2/3 орбитальной группировки России. На предприятии трудятся 8200 специалистов, работающих над созданием космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии.
Источник: www.admk26.ru
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
Сегодня, 12:00 | Раздел: Главные темы / CобытияПоздравление главы ЗАТО Железногорск Вадима Медведева и главы администрации Сергея Пешкова с Днём космонавтики
10 ноября 2014 | Раздел: Cобытия••• Сегодня, 10 ноября, исполняется 90 лет со дня рождения академика Михаила Фёдоровича Решетнёва
29 августа 2014 | Раздел: Cобытия••• Компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» изготовила очередной телекоммуникационный космический аппарат «Ямал-401».
4 июня 2014 | Раздел: Cобытия••• Сегодня одно из градообразующих предприятий Железногорска - ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» - отмечает свое 55-летие.
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Жека, в новости: МЫ ТОЖЕ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ
горожанен, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
Сергей, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
Сан4о, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
Жека, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
Жека, в новости: БЕСПЛАТНАЯ МЫШЕЛОВКА
Неравнодушный, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
Пианков, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
Гость гость, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
марина, в новости: ИТОГИ НАРОДНОГО ОПРОСА
Жека, в новости: ПОДСВЕТКУ ОТКЛЮЧАТ
НОВОСТИ ЧАСА
В Кремле началась встреча Путина, Тиллерсона и Лаврова
Президент России Владимир Путин принимает в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главу МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
США обвинили Россию во вмешательстве в выборы в Черногории
Власти США обвинили Россию во вмешательстве в выборы в Черногории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Совета национальной безопасности Белого дома.
Порошенко заявил о готовности выдвинуть танки на передовую в Донбассе
Украинские танки в любой момент могут выдвинуться к линии соприкосновения в Донбассе — с таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко. Его слова передает телеканал «112 Украина».
В МИД России назвали причину ареста крымских вин в Италии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что арест российских вин, которые произведены в Крыму, является провокацией.
Правительство Украины отказалось от соблюдения всех законов СССР
На Украине предложили отменить все законы, принятые во времена Советского Союза. С такой инициативой выступил глава кабинета министров Владимир Гройсман. Об этом премьер-министр написал в своем аккаунте в Facebook.
Президент России Владимир Путин принимает в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главу МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
США обвинили Россию во вмешательстве в выборы в Черногории
Власти США обвинили Россию во вмешательстве в выборы в Черногории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Совета национальной безопасности Белого дома.
Порошенко заявил о готовности выдвинуть танки на передовую в Донбассе
Украинские танки в любой момент могут выдвинуться к линии соприкосновения в Донбассе — с таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко. Его слова передает телеканал «112 Украина».
В МИД России назвали причину ареста крымских вин в Италии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что арест российских вин, которые произведены в Крыму, является провокацией.
Правительство Украины отказалось от соблюдения всех законов СССР
На Украине предложили отменить все законы, принятые во времена Советского Союза. С такой инициативой выступил глава кабинета министров Владимир Гройсман. Об этом премьер-министр написал в своем аккаунте в Facebook.
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>