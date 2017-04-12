ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

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12.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 38 | Автор: Наталья Кокорина

Читайте в новом номере газеты на этой неделе

-«Накалывают», но где именно? Такое впечатление сложилось у городских депутатов, когда они выслушали отчет руководителя ГЖКУ.

-Большое интервью Николая Тестоедова, которое он дал РИА Новости в Бразилии.

-Железногорцы среднего возраста лучше всех написали тотальный диктант.

Читайте газету "Город и Горожане"!



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