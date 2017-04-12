РАДИОПРОГРАММА ОТ 12 АПРЕЛЯ

Президент России Владимир Путин принимает в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главу МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.Власти США обвинили Россию во вмешательстве в выборы в Черногории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Совета национальной безопасности Белого дома.Украинские танки в любой момент могут выдвинуться к линии соприкосновения в Донбассе — с таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко. Его слова передает телеканал «112 Украина».Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что арест российских вин, которые произведены в Крыму, является провокацией.На Украине предложили отменить все законы, принятые во времена Советского Союза. С такой инициативой выступил глава кабинета министров Владимир Гройсман. Об этом премьер-министр написал в своем аккаунте в Facebook.