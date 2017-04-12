НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 11 АПРЕЛЯ
12.04.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 61 | Автор: Сергей Скляров
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Власти США обвинили Россию во вмешательстве в выборы в Черногории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Совета национальной безопасности Белого дома.
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В МИД России назвали причину ареста крымских вин в Италии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что арест российских вин, которые произведены в Крыму, является провокацией.
Правительство Украины отказалось от соблюдения всех законов СССР
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