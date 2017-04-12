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КОСМИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ

12.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 20 | Автор: Галина Процкая

КОСМИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ

15 апреля в Железногорске состоится легкоатлетический пробег «День космонавтики»

Соревнования посвящены памяти академика Михаила Решетнева, полета Юрия Гагарина в космос и 60-летию запуска первого спутника.

Пробег откроет летний спортивный сезон в Железногорске и первенство АО «ИСС» по смешанным дисциплинам «Космический кубок - 2017».

Две дистанции -12 и 3 километра, общение, угощение и развлечения – все это ждет участников и гостей первого бегового старта сезона.

Регистрация участников предварительная, ожидается, что в пробеге примет участие около 500 человек. Детей на финише ждут сладкие призы, а все финишеры на дистанции 12 км станут обладателями памятных медалей. Каждый участник получит на память карточку с результатом.

Программа соревнований:
9.00-10.30 – выдача стартовых пакетов на стадионе «Труд»
10.45 –  торжественная церемония открытия
11.00- старт



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