КОСМИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ
15 апреля в Железногорске состоится легкоатлетический пробег «День космонавтики»
Соревнования посвящены памяти академика Михаила Решетнева, полета Юрия Гагарина в космос и 60-летию запуска первого спутника.
Пробег откроет летний спортивный сезон в Железногорске и первенство АО «ИСС» по смешанным дисциплинам «Космический кубок - 2017».
Две дистанции -12 и 3 километра, общение, угощение и развлечения – все это ждет участников и гостей первого бегового старта сезона.
Регистрация участников предварительная, ожидается, что в пробеге примет участие около 500 человек. Детей на финише ждут сладкие призы, а все финишеры на дистанции 12 км станут обладателями памятных медалей. Каждый участник получит на память карточку с результатом.
Программа соревнований:
9.00-10.30 – выдача стартовых пакетов на стадионе «Труд»
10.45 – торжественная церемония открытия
11.00- старт
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