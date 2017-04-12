КОСМИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ

Президент России Владимир Путин в связи с ракетным ударом США по сирийской авиабазе заявил, что союзники США по НАТО не анализируют ничего, что происходит. «Как отреагировали союзники по НАТО?Взрывы в Дортмунде были направлены против футбольного клуба «Боруссия», сообщает Reuters со ссылкой на полицию Германии. Полиция Дортмунда заявила, что при атаке применялись «серьезные взрывчатые вещества».Международная группа исследователей предположила, что в десяти километрах под дном Марианской впадины существует жизнь. На это указывают следы жизнедеятельности организмов, найденные в образцах серпентина из гидротермальных источников.На фоне приезда госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву американские СМИ развернули массированную информационную атаку.18 апреля в Москве начнется судебное разбирательство по громкому делу о гибели дочери телеведущего Евгения Кочергина, 36-летней Ирины Володиной в результате крушения лифта в московском ЖК «Алые паруса».