ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В Железногорске вводится временное ограничение движения транспортных средств



Временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования вводится с 17 апреля по 16 мая в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий.



В указанный период предельно допустимая нагрузка на ось всех видов транспортных средств с грузом или без груза, включая прицепные устройства, составляет 6 тонн. Передвижение транспортных средств с нагрузкой на ось больше установленной осуществляется в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов.



В местах, согласованных с ОГИБДД, будут выставлены соответствующие дорожные знаки 3.12. «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства 6 т».



Участие в организации контроля за временным ограничением примут дорожные полицейские. Сотрудники ГИБДД будут проводить рейды с целью проверки наличия специальных разрешений (пропусков) на движение транспорта по дорогам общего пользования.



Отметим, что ограничение для движения транспортных средств с 10 апреля по 16 мая вводится и на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения. Ограничение распространяется на автомобили (с грузом или без груза), которые превышают временно установленные предельно допустимые нагрузки на каждую ось: одиночную ось – до 6 тонн, двухосную тележку - до 5 тонн, трехосную тележку с нагрузкой не более 4 тонн на ось. Для контроля соблюдения пользователями автомобильных дорог предельно допустимых осевых нагрузок на территории Красноярского края будут работать передвижные посты весового контроля.

фото: serpuhov.ru