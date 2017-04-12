С ВОЗВРАЩЕНИЕМ, ЗЕМЛЯКИ!
Сибирские полицейские вернулись из длительной служебной командировки
180 дней стражи порядка несли службу в Итум-Калинском районе Чеченской республики. В Железногорске прибывших полицейских встретили руководство Управления, общественники, а также родные и близкие.
Шесть месяцев назад стражи порядка убыли в Чеченскую республику оказывать помощь правоохранительным органам в пресечении преступлений и правонарушений. В числе командированных были четыре сотрудника из патрульно-постовой службы, ГИБДД.
С приветственным словом к личному составу обратился начальник полиции Евгений Шурпик. Он подчеркнул значимость тех задач, которые выполняют сотрудники органов внутренних дел на Северном Кавказе. Затем слово взял председатель Общественного совета при Управлении Николай Селезнев. От лица общественности он поблагодарил стражей порядка за их нелегкий и опасный труд.
по информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
фото: zapad24.ru
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