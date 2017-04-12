К ДНЮ РОЖДЕНИЯ МП ГТС!

12 апреля муниципальное предприятие «Городская телефонная сеть» отмечает свой 22-й день рождения!

В связи с этим радостным событием ГТС дарит подарки своим абонентам и объявляет праздничную Акцию «ПОЗДРАВЛЕНИЯ НАМ - ПОДАРКИ ВАМ!».

С 12 по 30 апреля оставляйте свои поздравления на страничке МП "ГТС" ВКонтакте, а также на официальном сайте МП "ГТС" www.k26.ru.

Принимайте участие в розыгрыше 22-х сертификатов на оплату любой услуги МП "ГТС" на сумму 250 рублей! Авторы лучших поздравлений, которые наберут наибольшее количество голосов сотрудников МП «ГТС», станут счастливыми обладателями сертификатов.

Размещайте свои поздравления в прозе, в стихах, в форме фото, рисунков или видеороликов.

Результаты розыгрыша будут объявлены 15 мая на официальном сайте МП "ГТС" www.k26.ru и на странице МП "ГТС" ВКонтакте.

Всегда на связи!