К ДНЮ РОЖДЕНИЯ МП ГТС!
12 апреля муниципальное предприятие «Городская телефонная сеть» отмечает свой 22-й день рождения!
В связи с этим радостным событием ГТС дарит подарки своим абонентам и объявляет праздничную Акцию «ПОЗДРАВЛЕНИЯ НАМ - ПОДАРКИ ВАМ!».
С 12 по 30 апреля оставляйте свои поздравления на страничке МП "ГТС" ВКонтакте, а также на официальном сайте МП "ГТС" www.k26.ru.
Принимайте участие в розыгрыше 22-х сертификатов на оплату любой услуги МП "ГТС" на сумму 250 рублей! Авторы лучших поздравлений, которые наберут наибольшее количество голосов сотрудников МП «ГТС», станут счастливыми обладателями сертификатов.
Размещайте свои поздравления в прозе, в стихах, в форме фото, рисунков или видеороликов.
Результаты розыгрыша будут объявлены 15 мая на официальном сайте МП "ГТС" www.k26.ru и на странице МП "ГТС" ВКонтакте.
Всегда на связи!
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