Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
НЕАДЕКВАТНЫЙ

НЕАДЕКВАТНЫЙ "СУИЦИД"
11.04.17 | Главные темы / Происшествия
В Железногорске пьяный местный житель напал на врача скорой помощи
РЕБЕНОК ПОД КОЛЕСАМИ

РЕБЕНОК ПОД КОЛЕСАМИ
11.04.17 | Главные темы / Происшествия
Сегодня на нерегулируемом пешеходном переходе владелец Тойоты сбил 10-летнюю
СЕРЫЙ ДОМ В ПРОЛЕТЕ

СЕРЫЙ ДОМ В ПРОЛЕТЕ
11.04.17 | Главные темы / Происшествия
За сломанную ногу местная жительница отсудила у администрации Железногорска
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
11.04.17 | Главные темы / Cобытия
В Страстную седмицу в Соборе Михаила Архангела проходят ежедневные уставные
НЕТ - НАСИЛИЮ!

НЕТ - НАСИЛИЮ!
11.04.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске с 15 апреля начнется краевая акция "Остановим насилие против

НЕАДЕКВАТНЫЙ "СУИЦИД"

11.04.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 96 | Автор: Татьяна Фирсова

НЕАДЕКВАТНЫЙ "СУИЦИД"

В Железногорске пьяный местный житель напал на врача скорой помощи

ЧП произошло примерно в 23 часа 10 апреля. Железногорскую бригаду скорой помощи вызвали к местному жителю, грозившему вскрыть себе вены. Гражданин Б. позвонил родителям и сказал, что покончит жизнь самоубийством. Отец вызвал бригаду медиков, МЧС и полицию. Прибыв по адресу проживания дебошира на ул. Царевского, 7, по просьбе отца вскрыли дверь в квартиру. В ванной обнаружили спящим нетрезвого сынка. Когда его разбудили, он устроил разборки полицейским и спасателям, а врача ударил кулаком в лицо. 

Вот что рассказал дежурный в ту злополучную ночь доктор Валентин Проскурня:

- Когда вскрыли дверь в квартиру, увидели спящего в ванной нетрезвого мужчину, на предплечье у него были небольшие царапины. После того как его разбудили, он начал угрожать спасателям и полицейским, матерился, требовал объяснить, как они попали в его квартиру. Кричал, что позвонит, куда следует и всех уволят. На мои попытки объяснить, что нас вызвали, потому что он грозился покончить жизнь самоубийством, он кинулся на меня и ударил кулаком в лицо. Хорошо, что увернулся, но все равно из носа хлынула кровь, залила всю одежду. На вызовы потом пришлось ездить в окровавленном халате. Сейчас нос не дышит.

По словам врача, мужчину, которого он приехал спасать от суицида, много раз видели пьяным в разных местах города. Стоит ли подавать в суд на дебошира, Валентин Проскурня сомневается, потому что чаще всего, по его мнению, проходит все безнаказанно:
- Очень неприятно смотреть, когда пьяный тыкает пальцем полицейскому в грудь и бахвалится: «Завтра я позвоню, и ты будешь уволен». А почему бы его на пол не положить за угрозу полицейскому? Он ведь и мне угрожал, что встретит на улице и поговорит как надо. Считаю, что таких людей надо изолировать от общества далеко и надолго. И предоставлять им работу на благо общества, чтобы они были заняты физическим трудом, не пили и не угрожали, что хотят то повеситься, то таблеток напиться, то в ванне утопиться.

Напавший на медика задержан, пострадавший врач написал заявление в полицию.

фото: n24.ru



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
НЕ УЧУЯЛИ И НЕ СПОХВАТИЛИСЬ

НЕ УЧУЯЛИ И НЕ СПОХВАТИЛИСЬ
29 января 2016 | Раздел: Главные темы / Происшествия
Умершая жительница Железногорска пролежала в квартире пять лет 
ВЕРСИЯ - СУИЦИД

ВЕРСИЯ - СУИЦИД
28 сентября 2015 | Раздел: Главные темы / Происшествия
На спортплощадке школы №106 обнаружили повешенного 34-летнего мужчину
ЖУЛИК ПОД ПРИЦЕЛОМ

ЖУЛИК ПОД ПРИЦЕЛОМ
14 сентября 2015 | Раздел: Главные темы / Происшествия
Железногорским полицейским пришлось сделать предупредительные выстрелы возле магазина "Осень"
ТРАГЕДИЯ НА СЕВЕРНОЙ

ТРАГЕДИЯ НА СЕВЕРНОЙ
3 июня 2013 | Раздел: Происшествия
••• Пожар в трехэтажном жилом доме №20 по улице Северной унес жизнь человека
афина

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Неравнодушный, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
Пианков, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
Гость гость, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
марина, в новости: ИТОГИ НАРОДНОГО ОПРОСА

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Ультиматум России от США, предупреждение Путина и другие события дня
«Скучно, девочки». Путин прокомментировал действия США в Сирии Президент России Владимир Путин, комментируя авиаудары США в Сирии, процитировал роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова, сообщает РИА Новости.

Spiegel: Меркель едет в Москву, чтобы «предотвратить худшее»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель приедет с официальным визитом в Москву для того, чтобы «предотвратить худшее». Об этом сообщает Der Spiegel.

В Крыму прокомментировали арест вина на выставке в Вероне
Генеральный директор винодельческого предприятия «Массандра» Янина Павленко рассказала, что за крымскими винами на итальянской выставке в Вероне выстраивались очереди. Об этом сообщает «Лента.Ру».

Люк Бессон снял самый дорогой фильм в истории Франции
Новый фильм Люка Бессона стал самым дорогим в истории Франции. Бюджет «Валериана и города тысячи планет» оценивается в 197 миллионов евро. Об этом сообщает издание Cineuropa.

Несколько автомобилей провалились в кипяток в Петербурге
В Санкт-Петербурге в районе улицы Сергея Есенина десятки припаркованных во дворе автомобилей оказались залиты потоками кипятка, а два автомобиля даже провалились под землю.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ


ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

СНИЗИТЬ ТАРИФ ПОСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КРУГИ СВОЯ В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ МЫ ТОЖЕ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ТАТЬЯНА ПЕТРОВА

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Апрель 2017 (60)
Март 2017 (168)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (145)
Декабрь 2016 (169)
Ноябрь 2016 (189)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.