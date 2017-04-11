НЕАДЕКВАТНЫЙ "СУИЦИД"
11.04.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 96 | Автор: Татьяна Фирсова
В Железногорске пьяный местный житель напал на врача скорой помощи
ЧП произошло примерно в 23 часа 10 апреля. Железногорскую бригаду скорой помощи вызвали к местному жителю, грозившему вскрыть себе вены. Гражданин Б. позвонил родителям и сказал, что покончит жизнь самоубийством. Отец вызвал бригаду медиков, МЧС и полицию. Прибыв по адресу проживания дебошира на ул. Царевского, 7, по просьбе отца вскрыли дверь в квартиру. В ванной обнаружили спящим нетрезвого сынка. Когда его разбудили, он устроил разборки полицейским и спасателям, а врача ударил кулаком в лицо.
Вот что рассказал дежурный в ту злополучную ночь доктор Валентин Проскурня:
- Когда вскрыли дверь в квартиру, увидели спящего в ванной нетрезвого мужчину, на предплечье у него были небольшие царапины. После того как его разбудили, он начал угрожать спасателям и полицейским, матерился, требовал объяснить, как они попали в его квартиру. Кричал, что позвонит, куда следует и всех уволят. На мои попытки объяснить, что нас вызвали, потому что он грозился покончить жизнь самоубийством, он кинулся на меня и ударил кулаком в лицо. Хорошо, что увернулся, но все равно из носа хлынула кровь, залила всю одежду. На вызовы потом пришлось ездить в окровавленном халате. Сейчас нос не дышит.
По словам врача, мужчину, которого он приехал спасать от суицида, много раз видели пьяным в разных местах города. Стоит ли подавать в суд на дебошира, Валентин Проскурня сомневается, потому что чаще всего, по его мнению, проходит все безнаказанно:
- Очень неприятно смотреть, когда пьяный тыкает пальцем полицейскому в грудь и бахвалится: «Завтра я позвоню, и ты будешь уволен». А почему бы его на пол не положить за угрозу полицейскому? Он ведь и мне угрожал, что встретит на улице и поговорит как надо. Считаю, что таких людей надо изолировать от общества далеко и надолго. И предоставлять им работу на благо общества, чтобы они были заняты физическим трудом, не пили и не угрожали, что хотят то повеситься, то таблеток напиться, то в ванне утопиться.
Напавший на медика задержан, пострадавший врач написал заявление в полицию.
фото: n24.ru
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