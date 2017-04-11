СЕРЫЙ ДОМ В ПРОЛЕТЕ

В Железногорске женщина упала на разрушенном тротуаре и сломала ногу: отсудила у городской администрации более 100 тысяч рублей

Как сообщили в краевом суде, все произошло на Ленинградском проспекте. Женщина шла с автобусной остановки в сторону магазина «Балтийский», запнулась о торчащие на тротуаре металлические прутья, упала и получила сложный оскольчатый перелом ноги. Две недели провела в стационаре, перенесла операцию, три месяца лечилась амбулаторно. Затем обратилась в суд.

Ответчиком признали администрацию ЗАТО, которая должна была следить за состоянием тротуара. Суд встал на сторону пострадавшей и постановил взыскать с администрации города Железногорска в ее пользу 47,2 тысячи рублей материального ущерба в виде утраченного заработка, 50 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также 15 тысяч рублей расходов на оплату услуг представителя и 1,9 тысяч - на оплату госпошлины.



Источник: Медиа-портал “Столица 24”

фото: spb.vetpomosch.ru