СЕРЫЙ ДОМ В ПРОЛЕТЕ
В Железногорске женщина упала на разрушенном тротуаре и сломала ногу: отсудила у городской администрации более 100 тысяч рублей
Как сообщили в краевом суде, все произошло на Ленинградском проспекте. Женщина шла с автобусной остановки в сторону магазина «Балтийский», запнулась о торчащие на тротуаре металлические прутья, упала и получила сложный оскольчатый перелом ноги. Две недели провела в стационаре, перенесла операцию, три месяца лечилась амбулаторно. Затем обратилась в суд.
Ответчиком признали администрацию ЗАТО, которая должна была следить за состоянием тротуара. Суд встал на сторону пострадавшей и постановил взыскать с администрации города Железногорска в ее пользу 47,2 тысячи рублей материального ущерба в виде утраченного заработка, 50 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также 15 тысяч рублей расходов на оплату услуг представителя и 1,9 тысяч - на оплату госпошлины.
Источник: Медиа-портал “Столица 24”
фото: spb.vetpomosch.ru
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