СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

У православных верующих проходит Страстная седмица

Это последняя неделя перед Светлым Христовым Воскресением - Пасхой, в течение которой соблюдается самый строгий пост. Верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа.

Каждый день этой недели называется Великим. Так, в Великий Четверг верующие вспоминают Тайную вечерю, также он называется чистым — в домах наводят порядок и пекут куличи к празднованию Пасхи.

В дни Страстной седмицы в Соборе Михаила Архангела совершаются ежедневные уставные богослужения.

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон возглавит богослужения в Покровском кафедральном соборе и храме Рождества Христова Красноярска.

Ознакомиться с расписанием богослужений в Соборе Михаила Архангела можно на сайте Собора: http://www.sobor26.ru/raspisanie-bogosluzhenij/