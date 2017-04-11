СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
У православных верующих проходит Страстная седмица
Это последняя неделя перед Светлым Христовым Воскресением - Пасхой, в течение которой соблюдается самый строгий пост. Верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа.
Каждый день этой недели называется Великим. Так, в Великий Четверг верующие вспоминают Тайную вечерю, также он называется чистым — в домах наводят порядок и пекут куличи к празднованию Пасхи.
В дни Страстной седмицы в Соборе Михаила Архангела совершаются ежедневные уставные богослужения.
Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон возглавит богослужения в Покровском кафедральном соборе и храме Рождества Христова Красноярска.
Ознакомиться с расписанием богослужений в Соборе Михаила Архангела можно на сайте Собора: http://www.sobor26.ru/raspisanie-bogosluzhenij/
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