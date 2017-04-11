НЕТ - НАСИЛИЮ!
11.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 44 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске с 15 апреля начнется краевая межведомственная акция "Остановим насилие против детей"
В рамках акции будет организован комплекс мероприятий, направленных на профилактику жестокого обращения с несовершеннолетними.
Консультация специалиста - квалифицированного психолога или юриста по данному вопросу по телефонам: 75-13-94; 74-65-41; 74-60-49.
Фото: gorodkirov.ru
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