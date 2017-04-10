Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ДМИТРИЙ МАТРОНИЦКИЙ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ДМИТРИЙ МАТРОНИЦКИЙ
10.04.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите на "Свежем ТВ" и слушайте по городскому радио программу
ОТЛИЧИЛИСЬ КОМУ ЗА 40

ОТЛИЧИЛИСЬ КОМУ ЗА 40
10.04.17 | Главные темы / Cобытия
8 апреля железногорцы приняли участие в акции "Тотальный диктант"
СКОНЧАЛСЯ В БОЛЬНИЦЕ

СКОНЧАЛСЯ В БОЛЬНИЦЕ
10.04.17 | Главные темы / Происшествия
На участке дороги Железногорск-Тартат произошло ДТП со смертельным исходом
НАШ

НАШ "ЕНИСЕЙ" - ЧЕМПИОН!
10.04.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
Железногорская команда "Енисей" в 10-й раз стала чемпионом Красноярского
БОРЦЫ-МОЛОДЦЫ!

БОРЦЫ-МОЛОДЦЫ!
10.04.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
Накануне в Братске прошел Всероссийский турнир по греко-римской борьбе

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 10 АПРЕЛЯ

10.04.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 55 | Автор: Сергей Скляров



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ИВАН ЧУПРИНА

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ИВАН ЧУПРИНА
11 ноября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - директор Центра занятости населения Иван Чуприна
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ИВАН ЧУПРИНА

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ИВАН ЧУПРИНА
14 декабря 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В программе "Открытая студия" - директор городского Центра занятости населения Иван Чуприна
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ИВАН ЧУПРИНА

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ИВАН ЧУПРИНА
20 марта 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - директор Центра занятости населения Иван Чуприна
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ИВАН ЧУПРИНА

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ИВАН ЧУПРИНА
2 февраля 2015 | Раздел: Cобытия
5 февраля в передаче "Открытая студия" примет участие директор Центра занятости населения Иван Чуприна.
афина

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Неравнодушный, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
Пианков, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
Гость гость, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
марина, в новости: ИТОГИ НАРОДНОГО ОПРОСА

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Правозащитники: свидетельства химатаки в Сирии сфальцифицированы
По мнению основателя SWEDHR, эта ситуация возникала и ранее

КНДР: Пхеньян примет решительные меры в ответ на провокации США
Пхеньян примет самые решительные меры в ответ на действия провокаторов. Об этом говорится в заявлении представителя Министерства иностранных дел КНДР, опубликованном во вторник в центральных газетах страны.

Доллар и евро получат мощный стимул для роста
Наступившая неделя для российской валюты обещает быть непростой. Снова на первый план вышли геополитические риски, которые заставили игроков пересмотреть свои текущие позиции по рублю.

Назарбаев призвал подтянуть всех членов ЕАЭС к одному уровню
Механизмы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут работать эффективнее, если экономики всех стран-участниц будут находиться приблизительно на одном уровне, заявил в интервью телекомпании «Мир» президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Трамп попросит у крупнейших компаний США помощи
Во встрече примут участие в частности главы General Motors Co, International Business Machines Corp и Wal-Mart Stores Inc

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ


ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

СНИЗИТЬ ТАРИФ ПОСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КРУГИ СВОЯ В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ МЫ ТОЖЕ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ТАТЬЯНА ПЕТРОВА

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Апрель 2017 (53)
Март 2017 (168)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (145)
Декабрь 2016 (169)
Ноябрь 2016 (189)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.