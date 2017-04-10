ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 10 АПРЕЛЯ
10.04.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 55 | Автор: Сергей Скляров
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Механизмы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут работать эффективнее, если экономики всех стран-участниц будут находиться приблизительно на одном уровне, заявил в интервью телекомпании «Мир» президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
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