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10.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 17 | Автор: Галина Процкая

ОТЛИЧИЛИСЬ КОМУ ЗА 40

8 апреля в лицее 103 «Гармония» железногорцы, ставшие участниками акции Тотальный диктант, проверяли свою грамотность

Как рассказала директор лицея №103 Елена Дубровская, учебное заведение является официальной площадкой Тотального диктанта с 2012-го. С каждым годом число желающих проверить свои знания родного языка увеличивается. В 2016-м испытания грамотностью прошли 44 горожанина, в этом - 66.

- Возрастной состав участников диктанта был от 18 лет и старше, - сообщила заместитель директора лицея 103, бессменный организатор акции Татьяна Масюк. - В этом году, например, участвовала жительница города 1935 года рождения.

Медийные персоны почему-то не стремятся демонстрировать уровень своей грамотности. В этом году на Тотальном диктанте отметился только Анатолий Коновалов, вице-спикер Совета депутатов.

Часть работ уже проверена. Грамотнее всего оказались те, кому за 40. Окончательные итоги станут известны, скорее всего, через неделю, когда их опубликуют на официальном сайте Тотального диктанта, сообщает "ГиГ".

фото ГиГ



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