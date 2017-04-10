СКОНЧАЛСЯ В БОЛЬНИЦЕ
10.04.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 55 | Автор: Галина Процкая
В минувшую субботу, 8 апреля, на участке дороги Железногорск-Тартат произошло ДТП со смертельным исходом
Автомобиль "Ниссан", управлял которым 45–летний мужчина, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Лада Калина". Отечественной машиной управлял житель Красноярска. После удара иномарка врезалась в дерево. Водителя иномарки доставили в больницу, но врачи не смогли ему помочь, он скончался. Водитель и пассажир отечественной машины получили травмы.
В настоящее время выясняются обстоятельства трагического ДТП.
фото: vk.com/chpzhel
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