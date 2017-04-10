НАШ "ЕНИСЕЙ" - ЧЕМПИОН!

В столице усилены меры антитеррористической безопасности в рамках спецоперации «Анаконда». Как сообщает Life, в местах массового скопления людей усилен досмотр граждан.Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила об украинских ЗРК «Бук» под Донецком. Сообщение ОБСЕ приводит Life. ОБСЕ зафиксировала два зенитных ракетных комплекса в 80 км от Донецка. Также вблизи пос.Поиск виновных в столкновении электрички и поезда в Москве осложнило то, что главные фигуранты пытались обмануть следствие. Машинисты поначалу утверждали, что они экстренно затормозили перед человеком, перебегавшим пути.Если Москва согласится отказаться от поддержки сирийского президента Башара Асада, Россия сможет вернуться в состав «большой семерки». Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на несколько источников.В воскресенье, 9 апреля, неизвестный мужчина прокатился на Ferrari по московскому торговому центру «Весна». Видеозапись инцидента опубликована на YouTube.