НАШ "ЕНИСЕЙ" - ЧЕМПИОН!
10.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 30 | Автор: Галина Процкая
8 апреля решилась судьба Кубка Красноярского края по мини-футболу
В краевом центре прошёл поединок между командами «Енисей ГХК» и «Арарат». Со счётом 7:2 железногорская команда одержала победу.
1 апреля эти же команды встречались в Железногорске. Результатом захватывающей игры стала победа игроков «Енисей ГХК» со счетом 14:8.
А 25 марта в рамках XVII Чемпионата края «Енисей ГХК» разгромил красноярский «Арарат» и вернул себе титул сильнейшей любительской команды региона. Команда ГХК, набрав 33 очка и показав лучший результат по разнице забитых и пропущенных мячей (74-33), в десятый раз за свою историю стала чемпионом Красноярского края. На втором месте «Арарат», 31 очко (63-36).
Фото: sport-26.ru
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