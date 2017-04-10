БОРЦЫ-МОЛОДЦЫ!
10.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 29 | Автор: Наталья Кокорина
Накануне в Братске прошел Всероссийский турнир по греко-римской борьбе
Он был посвящен 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие более 190 спортсменов из 14 регионов России.
Город Железногорск на данном турнире представляли борцы ДЮСШ "Юность".
По итогам соревнований наши спортсмены Ронжанин Дмитрий и Бычков Никита заняли вторые места в своих весовых категориях, Лопатин Данил и Спицын Максим - третьи.
Спортсменов подготовил тренер Тарасов В.С., который признан лучшим судьей турнира.
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