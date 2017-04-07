ТАК БОЛЬНО...

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07.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 44 | Автор: Татьяна Фирсова

Железногорская журналистика осиротела. Ушла из жизни наша коллега Елена Наумова

Шок…Слёзы на глазах…Несколько часов назад, 7 апреля 2017 года, не стало журналиста газеты «Город и горожане» Елены Наумовой. Она ушла из жизни внезапно и безвременно, на 47-м году… Как больно говорить о ней в прошедшем времени…

Родилась Елена 1 марта 1971 года. Ещё школьницей, в 10-м классе Елена Прилукова пришла внештатным корреспондентом на городское радио. Она мечтала стать журналистом и приложила все силы к осуществлению своей мечты. В 1988 году она была принята на должность корреспондента по договору в Комитет по телевидению и радиовещанию г. Красноярска-26.

С этого времени вся её профессиональная деятельность, за небольшим исключением, была связана с работой этого творческого коллектива.

С 1993 года по 1996 год Елена Аркадьевна работала в ГПС №2 МВД России в качестве секретаря-машинистки. В 1998 -1999 годах трудилась в ООО «Сигма», развивая телевизионное вещание в городе Сосновоборске.

Затем в её жизни опять появились СМИ г. Железногорска. Здесь, в Объединении по телевидению, радиовещанию и печати (ОТРП), в полной мере раскрылась её профессиональная подготовка как журналиста. Без отрыва от работы в редакции Елена Аркадьевна получила высшее профессиональное образование, окончив Иркутский государственный университет по специальности «журналистика».

Елена Наумова прошла все ступени карьерного роста: работала диктором, корреспондентом радио и телевидения, в качестве спецкорреспондента вела самые актуальные информационные темы. В 2002 году она была назначена на должность заведующей отделом информации редакции телевидения, а с 1 сентября 2003 года ее назначили на должность заместителя главного редактора редакции телевидения.

Спустя два года, в 2005 году, Елена Аркадьевна была утверждена Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск на должность главного редактора газеты «Город и горожане». На этом посту Наумова проработала пять лет. Именно в этот период в ежегодном краевом творческом конкурсе, проводимом Союзом журналистов Красноярского края, муниципальное издание Железногорска - газета «Город и горожане» была признана лучшей городской газетой. За время работы в газете «Город и горожане» Елена Наумова зарекомендовала себя творческим, инициативным, добросовестным и исполнительным работником. В последнее время Елена Наумова трудилась в качестве корреспондента газеты. Из-под её пера вышло немало ярких материалов о людях, истории города. Она по праву являлась членом Союза журналистов России.

Для своих коллег она была отличным товарищем, на неё можно было положиться в любой ситуации. Надёжный друг, обаятельная женщина. А дома, в кругу семьи, Елена была замечательной, заботливой женой, мамой и бабушкой. Она прекрасно пела. Великолепно готовила. Рядом с ней было тепло и уютно.

Светлая память о Елене Наумовой навсегда сохранится в наших душах и сердцах!

Марина Панфилова

Председатель первичной организации Союза журналистов Красноярского края в г. Железногорске



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