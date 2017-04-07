БУДЬ НАЧЕКУ
Во всех городах России в последние дни были усилены меры безопасности, сообщает РИА Новости
Красноярский край не исключение. После теракта в петербургском метрополитене, в результате которого погибли 14 человек, в соцсетях и СМИ появилась информация о новых терактах, которые якобы готовятся в разных российских городах.
В Национальном антитеррористическом комитете эти слухи опровергли.
"НАК напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических актах", — отметили в НАК.
В ведомстве подчеркнули, что "единственно достоверными и точными" данными о террористической угрозе являются официальные сообщения НАК и ФСБ.
Источник в силовых органах рассказал РИА Новости, что резко увеличилось число ложных сигналов о заложенных бомбах, при этом множество звонков поступает с Украины. Тем не менее, всем жителям России нужно проявлять максимум внимания и осторожности.
Железногорские силовые структуры уже предупредили руководителей предприятий и учреждений о необходимости принять все необходимые меры предосторожности. Всем железногорцам нужно быть предельно внимательными к подозрительным предметам и сразу вызывать полицию.
Фото: 0462.ua
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