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07.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 26 | Автор: Татьяна Фирсова

БУДЬ НАЧЕКУ

Во всех городах России в последние дни были усилены меры безопасности, сообщает РИА Новости

Красноярский край не исключение. После теракта в петербургском метрополитене, в результате которого погибли 14 человек, в соцсетях и СМИ появилась информация о новых терактах, которые якобы готовятся в разных российских городах.

В Национальном антитеррористическом комитете эти слухи опровергли.

"НАК напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических актах", — отметили в НАК.

В ведомстве подчеркнули, что "единственно достоверными и точными" данными о террористической угрозе являются официальные сообщения НАК и ФСБ.

Источник в силовых органах рассказал РИА Новости, что резко увеличилось число ложных сигналов о заложенных бомбах, при этом множество звонков поступает с Украины. Тем не менее, всем жителям России нужно проявлять максимум внимания и осторожности.

Железногорские силовые структуры уже предупредили руководителей предприятий и учреждений о необходимости принять все необходимые меры предосторожности. Всем железногорцам нужно быть предельно внимательными к подозрительным предметам и сразу вызывать полицию.

Фото: 0462.ua




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