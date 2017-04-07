РАДИОПРОГРАММА ОТ 7 АПРЕЛЯ

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что удар США по сирийской авиабазе «был актом агрессии», совершенным «под надуманным предлогом». Об этом сообщает РИА Новости.В США заявили об опасности ядерной войны с Россией США приняли недальновидное решение, когда были нанесены ракетные удары по сирийской военной авиационной базе.Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий заявил, что транспортная блокада Донбасса является признанием Украиной независимости ЛНР и ДНР.В столичном аэропорту «Шереметьево» скончался итальянский спортсмен, супервайзер Европейской федерации волейбола Бруно Луббати. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.МИД РФ заявил, что Россия приостанавливает действие меморандума об авиаинцидентах в Сирии после авиаудара США по сирийской военной авиабазе Шайрат в провинции Хомс.