РАДИОПРОГРАММА ОТ 7 АПРЕЛЯ
07.04.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 18 | Автор: Сергей Скляров
• Бесплатно в лето
• Победители ГХК "ТОП-20"
• Выплаты ветеранам
• Лучший сварщик
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В США заявили об опасности ядерной войны с Россией США приняли недальновидное решение, когда были нанесены ракетные удары по сирийской военной авиационной базе.
Плотницкий: Украина признала независимость ДНР и ЛНР
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий заявил, что транспортная блокада Донбасса является признанием Украиной независимости ЛНР и ДНР.
В «Шереметьево» скончался известный итальянский спортсмен
В столичном аэропорту «Шереметьево» скончался итальянский спортсмен, супервайзер Европейской федерации волейбола Бруно Луббати. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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