ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРРОРА

В субботу, 8 апреля, во всех крупных городах России пройдут митинги "Вместе против террора"

Предполагается, что в краевом центре тысячи жителей Красноярского края выразят поддержку жителям Санкт-Петербурга, где в понедельник прогремел взрыв в вагоне метро.

Общий сбор назначен на 12 часов - на площади около Большого концертного зала краевой филармонии на проспекте Мира, 2Б.

Начальник Главного управления МВД по краю Александр Речицкий рассказал, как будет обеспечена безопасность на многолюдном мероприятии. Он особо подчеркнул, что меры для обеспечения порядка будут приняты беспрецедентные:

"В связи с этим мы предлагаем проводить три рубежа безопасности, которые определяют первое: ограничение движения транспортных средств и их упорядоченную парковку в пределах зоны безопасности 500 метров от места проведения мероприятий. Для недопущения несанкционированного проезда автотранспорта в зону проведения самих мероприятий на проезжей части будет выставляться грузовой транспорт. Второй рубеж безопасности — это патрулирование сотрудниками полиции с целью выявления лиц, склонных к совершению каких-либо правонарушений. Промежуточная территория от мест парковки до места проведения самого мероприятия и непосредственно зона безопасности проведения самого мероприятия, где скапливается большое количество людей, вход на территорию которого будет осуществляться только после досмотровых мероприятий".

фото: smolnarod.ru