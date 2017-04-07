Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ
07.04.17 | Главные темы / Cобытия
Бывший директор Химзавода АО «Красмаш» и директор ООО ТД
ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРРОРА

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРРОРА
07.04.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорцы примут участие в митинге «Вместе против террора»
ДАЕШЬ СЛОГАН!

ДАЕШЬ СЛОГАН!
07.04.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорцам предложили придумать слоганы к новым автобусам
ЭХ, ПОРОСЯТ ЖАЛКО!

ЭХ, ПОРОСЯТ ЖАЛКО!
07.04.17 | Главные темы / Происшествия
На пожаре в поселке Первомайском погибли 37 поросят
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ИВАН ЧУПРИНА

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ИВАН ЧУПРИНА
07.04.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия»  в  понедельник , 10

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРРОРА

07.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 21 | Автор: Галина Процкая

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРРОРА

В субботу, 8 апреля, во всех крупных городах России пройдут митинги "Вместе против террора"

Предполагается, что в краевом центре тысячи жителей Красноярского края выразят поддержку жителям Санкт-Петербурга, где в понедельник прогремел взрыв в вагоне метро.

Общий сбор назначен на 12 часов - на площади около Большого концертного зала краевой филармонии на проспекте Мира, 2Б. 

Начальник Главного управления МВД по краю Александр Речицкий рассказал, как будет обеспечена безопасность на многолюдном мероприятии. Он особо подчеркнул, что меры для обеспечения порядка будут приняты беспрецедентные:

"В связи с этим мы предлагаем проводить три рубежа безопасности, которые определяют первое: ограничение движения транспортных средств и их упорядоченную парковку в пределах зоны безопасности 500 метров от места проведения мероприятий. Для недопущения несанкционированного проезда автотранспорта в зону проведения самих мероприятий на проезжей части будет выставляться грузовой транспорт. Второй рубеж безопасности — это патрулирование сотрудниками полиции с целью выявления лиц, склонных к совершению каких-либо правонарушений. Промежуточная территория от мест парковки до места проведения самого мероприятия и непосредственно зона безопасности проведения самого мероприятия, где скапливается большое количество людей, вход на территорию которого будет осуществляться только после досмотровых мероприятий".
 

фото: smolnarod.ru



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНА

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНА
19 декабря 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
С сегодняшнего дня в Железногорске будут дежурить наряды полиции
ВЫХОДНЫЕ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

ВЫХОДНЫЕ НЕ ДЛЯ ВСЕХ
29 апреля 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Сотрудники полиции обеспечат охрану общественного порядка во время проведения массовых праздничных мероприятий
НЕ ЗАБАЛУЕШЬ!

НЕ ЗАБАЛУЕШЬ!
23 июля 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорске на общественных слушаниях будут приняты беспрецедентные меры безопасности
ПРАЗДНИК ПОД КОНТРОЛЕМ

ПРАЗДНИК ПОД КОНТРОЛЕМ
12 мая 2015 | Раздел: Cобытия
Около 400 полицейских обеспечивали общественную безопасность во время праздничных мероприятий
афина

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Неравнодушный, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
Пианков, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
Гость гость, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
марина, в новости: ИТОГИ НАРОДНОГО ОПРОСА

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Лавров прокомментировал удар США
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что удар США по сирийской авиабазе «был актом агрессии», совершенным «под надуманным предлогом». Об этом сообщает РИА Новости.

Обзор зарубежных СМИ: Почему террористы выбирают метро
В США заявили об опасности ядерной войны с Россией США приняли недальновидное решение, когда были нанесены ракетные удары по сирийской военной авиационной базе.

Плотницкий: Украина признала независимость ДНР и ЛНР
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий заявил, что транспортная блокада Донбасса является признанием Украиной независимости ЛНР и ДНР.

В «Шереметьево» скончался известный итальянский спортсмен
В столичном аэропорту «Шереметьево» скончался итальянский спортсмен, супервайзер Европейской федерации волейбола Бруно Луббати. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Россия прекратила действие заключенного с США меморандума по Сирии
МИД РФ заявил, что Россия приостанавливает действие меморандума об авиаинцидентах в Сирии после авиаудара США по сирийской военной авиабазе Шайрат в провинции Хомс.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ


ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

СНИЗИТЬ ТАРИФ ПОСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КРУГИ СВОЯ В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ МЫ ТОЖЕ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ТАТЬЯНА ПЕТРОВА

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Апрель 2017 (42)
Март 2017 (168)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (145)
Декабрь 2016 (169)
Ноябрь 2016 (189)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.