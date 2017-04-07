ЭХ, ПОРОСЯТ ЖАЛКО!
6 апреля в 16.09 на пульт центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в садоводческом потребительском кооперативе «Боря» в п. Первомайский
На момент прибытия пожарных на двух участках были полностью охвачены огнем хозяйственные постройки. Была угроза распространения огня на соседние хозяйственные постройки. Порывы ветра и отсутствие требуемых расстояний между деревянными постройками на территории кооператива осложнило тушение пожара и способствовало распространению огня.
В результате пожара огнем полностью уничтожены две хозяйственные постройки (на двух участках), погибло 37 поросят (находились в одной постройке). Площадь пожара составила 55 кв.м. Травмированных на пожаре не было. Причина пожара и сумма материального ущерба сейчас устанавливается.
по информации пресс-службы СУ ФПС№2 МЧС России по ЗАТО Железногорск
фото: volkovysk.vplus.by
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