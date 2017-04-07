В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ИВАН ЧУПРИНА

Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник , 10 апреля



Центр занятости населения Железногорска 19 лет занимается трудоустройством горожан. Как выстраивается отношения работодателей и соискателей? Каков уровень безработицы в Железногорске? Легко ли найти работу человеку с ограниченными физическими возможностями?

На эти и многие другие вопросы ответит директор ЦЗН Иван Чуприна.



Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в понедельник, 10 апреля, в 12.30.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30. Ждем ваших вопросов по телефону 766-200. Повтор программы смотрите в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.