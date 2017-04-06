РАДИОПРОГРАММА ОТ 6 АПРЕЛЯ

Европарламент проголосовал за отмену виз для Украины Фото: globallookpress.com Европарламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС. Об этом сообщает УНИАН.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что расхождение между предлагаемой Москвой ценой на российский газ и желаемой Минском ценой будет компенсирована за счет реэкспорта российской нефти белорусской стороной.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил Associated Press, что позиция российского руководства по президенту Сирии Башару Асаду не безоговорочна.Максим Орешкин назвал нынешний курс рубля по отношению к основным валютам «очень выгодным».Король Иордании Абдалла II заявил в интервью Washington Post, что США и Евросоюзу нужно пойти на уступки России в отношении Крыма, чтобы найти взаимопонимание для решения сирийского вопроса.