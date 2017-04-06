ОТОБРАЛИ ЛУЧШИХ

Горно-химический комбинат провел итоговую жеребьевку среди проектов, вошедших в шорт-лист V благотворительного конкурса «ТОП-20-2017»



Проект ТОП-20 проводится Горно-химическим комбинатом уже пятый год и направлен на формирование и поддержку созидательной и гражданской активности населения, проживающего на территории ЗАТО г. Железногорск и Сухобузимского района. За предыдущие четыре года конкурс помог реализовать 80 социально-значимых проектов. Проект ТОП-20 проводится Горно-химическим комбинатом уже пятый год и направлен на формирование и поддержку созидательной и гражданской активности населения, проживающего на территории ЗАТО г. Железногорск и Сухобузимского района. За предыдущие четыре года конкурс помог реализовать 80 социально-значимых проектов.



В честь пятилетия конкурса было принято решение определить не 20, как обычно, а 40 победителей. При этом 20 счастливчиков определили по квотам, и 20 – жеребьевкой.



Среди победителей по квотам оказались такие проекты, как «Волшебный стадион» Сухобузимского детского сада №3, «Шаг в будущее» железногорской школы № 95 и «В память о погибших» Больше-Балчугской основной общеобразовательной школы. Среди победителей по квотам оказались такие проекты, как «Волшебный стадион» Сухобузимского детского сада №3, «Шаг в будущее» железногорской школы № 95 и «В память о погибших» Больше-Балчугской основной общеобразовательной школы.



Счастливчиками по результатам жеребьевки стали проекты: «Экологические уроки без портфеля», «Островок радости для всех», «Мы – оптимисты. Будь в ритме жизни», «Первые шаги в туризме» и другие.



Счастливчиками по результатам жеребьевки стали проекты: «Экологические уроки без портфеля», «Островок радости для всех», «Мы – оптимисты. Будь в ритме жизни», «Первые шаги в туризме» и другие.

С полным списком победителей грантового конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Горно-Химического Комбината http://www.sibghk.ru.