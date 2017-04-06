ОТОБРАЛИ ЛУЧШИХ
06.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 42 | Автор: Анна Тищук
Горно-химический комбинат провел итоговую жеребьевку среди проектов, вошедших в шорт-лист V благотворительного конкурса «ТОП-20-2017»
В честь пятилетия конкурса было принято решение определить не 20, как обычно, а 40 победителей. При этом 20 счастливчиков определили по квотам, и 20 – жеребьевкой.
С полным списком победителей грантового конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Горно-Химического Комбината http://www.sibghk.ru.
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