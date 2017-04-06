Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ОТОБРАЛИ ЛУЧШИХ 

ОТОБРАЛИ ЛУЧШИХ 
06.04.17 | Главные темы / Cобытия
Горно-химический комбинат провел итоговую жеребьевку среди проектов, вошедших в
МЫ ТОЖЕ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ

МЫ ТОЖЕ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ
06.04.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорские парламентарии решили подарить парку культуры и отдыха именную
НА СТАРТЕ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

НА СТАРТЕ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
06.04.17 | Главные темы / Cобытия
Для изготовления штендера участникам акции «Бессмертный полк»
ПАРТНЕРСТВО ПРОДОЛЖИТСЯ

ПАРТНЕРСТВО ПРОДОЛЖИТСЯ
06.04.17 | Главные темы / Cобытия
В детском саду №20 "Солнышко" прошел круглый стол в рамках грантового
ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ

ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ
06.04.17 | Главные темы / Cобытия
С 1 июня на остановках «Аквариум», «Внипиэт»,

МЫ ТОЖЕ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ

06.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 47 | Автор: Татьяна Фирсова

МЫ ТОЖЕ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ

Железногорские парламентарии решили подарить парку культуры и отдыха именную скамейку

Народных избранников вдохновил пример их коллег из железногорской администрации.

Напомним, проект «Подари скамейку парку» был приурочен к 60-летию ПКиО, который отмечали в 2016 году. Две удобные стильные трехметровые лавки установили в День знаний. Одна - подарок от космического предприятия АО ИСС, вторая - от городской администрации. Стоимость именной лавки и урны 50 тысяч рублей, приобрели ее на личные средства сотрудников администрации. К примеру, Владимир Фомаиди «купил» 10 см, лавки. Так же поступили все замы главы администрации и другие сотрудники мэрии.

Хороший пример оказался заразительным. Идея сделать подарок парку от депутатов Совета депутатов прозвучала на вчерашней комиссии по социальным вопросам, где директор ПкиО Ирина Кислова отчитывалась об итогах работы в 2016 году.

МЫ ТОЖЕ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ

К слову, железногорский парк — самое посещаемое среди учреждений культуры. За прошлый год здесь побывало 250 тысяч человек, 128 тысяч так называемых платных посетителей. Отметим, что парк культуры и отдыха им. Кирова — автономное бюджетное учреждение, которое наряду с выполнением муниципального задания оказывает и платные услуги. Средства от них идут на повышение зарплаты сотрудников, ремонты помещений, восстановление объектов, обновление экспозиций.

Кстати, в этом году в парке появятся еще три именные лавки: от ЦКС, КБУ, ГЖКУ. Депутаты могут сброситься и оплатить четвертую

Отметим, подарить железногорскому парку лавку может любой предприниматель города, фирма или даже частное лицо.

 



Нравится 1





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
СИДИ И МУДРЕЙ!

СИДИ И МУДРЕЙ!
1 сентября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В железногорском парке культуры и отдыха сегодня появились лавки «мудрости»
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ИРИНА КИСЛОВА

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ИРИНА КИСЛОВА
25 декабря 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 28 декабря, на канале Мир-24
В ГОРОДЕ СТАРТОВАЛА ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ ОТ ГРИППА

В ГОРОДЕ СТАРТОВАЛА ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ ОТ ГРИППА
12 октября 2010 | Раздел: Cобытия
••• Сегодня, 12 октября, прививки от гриппа поставили глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев, заместитель главы администрации по социальным вопросам Владимир Фомаиди и главный санитарный врач Владимир Блохин.
ФОМАИДИ ВОЗГЛАВИТ СОЦИАЛКУ

ФОМАИДИ ВОЗГЛАВИТ СОЦИАЛКУ
9 июня 2010 | Раздел: Cобытия
••• Владимир Юрьевич Фомаиди принят на должность заместителя главы администрации города по социальным вопросам.
афина

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Неравнодушный, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
Пианков, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
Гость гость, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
марина, в новости: ИТОГИ НАРОДНОГО ОПРОСА

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Кто помогал смертнику в Петербурге, новая схема обнала в РФ и другие события дня
Европарламент проголосовал за отмену виз для Украины Фото: globallookpress.com Европарламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС. Об этом сообщает УНИАН.

Лукашенко: Россия компенсирует Белоруссии высокую цену на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что расхождение между предлагаемой Москвой ценой на российский газ и желаемой Минском ценой будет компенсирована за счет реэкспорта российской нефти белорусской стороной.

Песков: позиция Кремля по Асаду не безоговорочна
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил Associated Press, что позиция российского руководства по президенту Сирии Башару Асаду не безоговорочна.

Орешкин посоветовал россиянам покупать валюту
Максим Орешкин назвал нынешний курс рубля по отношению к основным валютам «очень выгодным».

Король Иордании посоветовал Западу пойти на уступки России
Король Иордании Абдалла II заявил в интервью Washington Post, что США и Евросоюзу нужно пойти на уступки России в отношении Крыма, чтобы найти взаимопонимание для решения сирийского вопроса.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ


ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

СНИЗИТЬ ТАРИФ ПОСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КРУГИ СВОЯ В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ТАТЬЯНА ПЕТРОВА ПО ЗАЯЧЬИМ ТРОПАМ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Апрель 2017 (35)
Март 2017 (168)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (145)
Декабрь 2016 (169)
Ноябрь 2016 (189)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.