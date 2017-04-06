МЫ ТОЖЕ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ
Железногорские парламентарии решили подарить парку культуры и отдыха именную скамейку
Народных избранников вдохновил пример их коллег из железногорской администрации.
Напомним, проект «Подари скамейку парку» был приурочен к 60-летию ПКиО, который отмечали в 2016 году. Две удобные стильные трехметровые лавки установили в День знаний. Одна - подарок от космического предприятия АО ИСС, вторая - от городской администрации. Стоимость именной лавки и урны 50 тысяч рублей, приобрели ее на личные средства сотрудников администрации. К примеру, Владимир Фомаиди «купил» 10 см, лавки. Так же поступили все замы главы администрации и другие сотрудники мэрии.
Хороший пример оказался заразительным. Идея сделать подарок парку от депутатов Совета депутатов прозвучала на вчерашней комиссии по социальным вопросам, где директор ПкиО Ирина Кислова отчитывалась об итогах работы в 2016 году.
К слову, железногорский парк — самое посещаемое среди учреждений культуры. За прошлый год здесь побывало 250 тысяч человек, 128 тысяч так называемых платных посетителей. Отметим, что парк культуры и отдыха им. Кирова — автономное бюджетное учреждение, которое наряду с выполнением муниципального задания оказывает и платные услуги. Средства от них идут на повышение зарплаты сотрудников, ремонты помещений, восстановление объектов, обновление экспозиций.
Кстати, в этом году в парке появятся еще три именные лавки: от ЦКС, КБУ, ГЖКУ. Депутаты могут сброситься и оплатить четвертую
Отметим, подарить железногорскому парку лавку может любой предприниматель города, фирма или даже частное лицо.
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