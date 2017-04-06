ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ
06.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 30 | Автор: Галина Процкая
Остановку разрешат только служебным и городским автобусам
С 1 июня на остановках «Аквариум», «Внипиэт», «Рынок» и «Космос» установят дорожные наки «Остановка запрещена» с обеих сторон карманов в дополнение к желтым зигзагообразным линиям разметки.
Такое решение приняли на комиссии по безопасности дорожного движения. Знаки дополнят информационными табличками «Зона действия» и «Работает эвакуатор». После этого там смогут останавливаться только служебные и городские автобусы, чьи маршруты согласованы. Нарушителям грозит штраф 500 рублей, сообщает ГиГ.
фото www.uranbator.ru
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