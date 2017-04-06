Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПАРТНЕРСТВО ПРОДОЛЖИТСЯ

ПАРТНЕРСТВО ПРОДОЛЖИТСЯ
06.04.17 | Главные темы / Cобытия
В детском саду №20 "Солнышко" прошел круглый стол в рамках грантового
ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ

ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ
06.04.17 | Главные темы / Cобытия
С 1 июня на остановках «Аквариум», «Внипиэт»,
РОКИРОВКА В

РОКИРОВКА В "КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТЕ"
06.04.17 | Главные темы / Cобытия
Руководителем Железногорского отделения ПАО «Красноярскэнергосбыт»
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
06.04.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 6 апреля
ЛЬГОТНЫЙ ИНТЕРНЕТ ОТ МП

ЛЬГОТНЫЙ ИНТЕРНЕТ ОТ МП "ГТС"
05.04.17 | Главные темы / Cобытия
Сотрудники МП "Городская телефонная сеть" поздравили выпускников курсов

РОКИРОВКА В "КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТЕ"

06.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 27 | Автор: Галина Процкая

РОКИРОВКА В "КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТЕ"

ПАО «Красноярскэнергосбыт», гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Красноярского края, сообщает о назначении Александра Иващенко руководителем Железногорского районного отделения Пригородного межрайонного отделения компании.
Александр Григорьевич Иващенко родился в Красноярске. В 2007 году окончил Сибирский федеральный университет по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов».
До назначения руководителем Железногорского РО Пригородного МРО занимал должность ведущего инженера отдела балансов и прогнозирования электропотребления в центральном офисе компании.
Иван Малинов, занимавший должность руководителя Железногорского РО, переведен на должность директора Пригородного межрайонного отделения ПАО «Красноярскэнергосбыт».

По информации пресс-службы МРО ПАО «Красноярскэнергосбыт»



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ПОСТ ПРИНЯЛ!

ПОСТ ПРИНЯЛ!
1 июля 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Сибирский главк Спецстроя России возглавил Заслуженный строитель Удмуртской республики Алексей Попытаев
КТО ПОВЕДЕТ МОЛОДЕЖЬ?

КТО ПОВЕДЕТ МОЛОДЕЖЬ?
16 июня 2014 | Раздел: Cобытия
••• В Железногорске назначен новый директор МКУ «Молодёжный центр»
ЯНУШКЕВИЧ РУЛИТ СМИ

ЯНУШКЕВИЧ РУЛИТ СМИ
16 января 2013 | Раздел: Cобытия
••• Руководителем краевого агентства печати и массовых коммуникаций назначен наш земляк, известный журналист Григорий Янушкевич
ПОСТ ПРИНЯЛ ТОЛСТИКОВ

ПОСТ ПРИНЯЛ ТОЛСТИКОВ
29 мая 2012 | Раздел: Cобытия
••• На должность начальника железногорского ОГИБДД назначен майор полиции Андрей Толстиков
афина

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Неравнодушный, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
Пианков, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
Гость гость, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
марина, в новости: ИТОГИ НАРОДНОГО ОПРОСА

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Бомба в Ростове-на Дону была замаскирована под фонарик
Источником взрыва в центре Ростова-на-Дону неподалеку от школы, в результате которого пострадал мужчина, было самодельное взрывное устройство (СВУ), замаскированное под фонарик, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службе Северо-Кавказского округа Росгвардии.

В Ростове-на-Дону возле школы произошел взрыв
Издание Life сообщает о взрыве возле школы в Ростове-на-Дону. СМИ сообщают об одном пострадавшем. На место происшествия прибыли правоохранители.

Украинские хулиганы поддержали джихадистов
Как стало известно «Ъ», после теракта в санкт-петербургском метро резко увеличилось количество анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах на транспортных объектах.

В Москву идет резкое потепление
6 апреля в Москве резко поднимется температура. Южные ветра принесут в регион очень теплые воздушные массы, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Крыму задержано украинское судно
Российские пограничники за нарушение госграницы задержали у берегов Крыма рыболовецкое судно «Рыбак Херсона», который следовал под флагом Украины.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ


ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

СНИЗИТЬ ТАРИФ ПОСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КРУГИ СВОЯ В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ТАТЬЯНА ПЕТРОВА ПО ЗАЯЧЬИМ ТРОПАМ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Апрель 2017 (30)
Март 2017 (168)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (145)
Декабрь 2016 (169)
Ноябрь 2016 (189)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.