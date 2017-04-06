РОКИРОВКА В "КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТЕ"
ПАО «Красноярскэнергосбыт», гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Красноярского края, сообщает о назначении Александра Иващенко руководителем Железногорского районного отделения Пригородного межрайонного отделения компании.
Александр Григорьевич Иващенко родился в Красноярске. В 2007 году окончил Сибирский федеральный университет по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов».
До назначения руководителем Железногорского РО Пригородного МРО занимал должность ведущего инженера отдела балансов и прогнозирования электропотребления в центральном офисе компании.
Иван Малинов, занимавший должность руководителя Железногорского РО, переведен на должность директора Пригородного межрайонного отделения ПАО «Красноярскэнергосбыт».
По информации пресс-службы МРО ПАО «Красноярскэнергосбыт»
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