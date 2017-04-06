НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 5 АПРЕЛЯ

Источником взрыва в центре Ростова-на-Дону неподалеку от школы, в результате которого пострадал мужчина, было самодельное взрывное устройство (СВУ), замаскированное под фонарик, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службе Северо-Кавказского округа Росгвардии.Издание Life сообщает о взрыве возле школы в Ростове-на-Дону. СМИ сообщают об одном пострадавшем. На место происшествия прибыли правоохранители.Как стало известно «Ъ», после теракта в санкт-петербургском метро резко увеличилось количество анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах на транспортных объектах.6 апреля в Москве резко поднимется температура. Южные ветра принесут в регион очень теплые воздушные массы, сообщает Центр погоды ФОБОС.Российские пограничники за нарушение госграницы задержали у берегов Крыма рыболовецкое судно «Рыбак Херсона», который следовал под флагом Украины.