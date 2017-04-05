ЛЬГОТНЫЙ ИНТЕРНЕТ ОТ МП "ГТС"
Сотрудники МП "Городская телефонная сеть" поздравили выпускников курсов компьютерной грамотности в Центральной библиотеке им.Горького
В рамках Университета третьего возраста пожилые горожане знакомятся с компьютером, осваивают азы пользователей Интернета.
МП ГТС поощряет стремление пожилого поколения к знаниям и освоению всемирной сети. 12 сертификатов вручили связисты новоиспеченным выпускникам Интернет-школы.
Для пожилого поколения сотрудниками ГТС еще в прошлом году был разработан специальный тариф - «Социальный».
Специалист отдела продаж МП "ГТС" Мирослава Зырянова:
Представители старшего поколения со знанием дела задавали связистам вопросы, касающиеся подключения к сети Интернет. Интересовались скоростью, беспроводной связью и многим другим. Тариф «Социальный» оценили как, безусловно, привлекательный во всех отношениях.
Ежегодно в Интернет-школе библиотеки обучаются компьютерной грамоте более 200 пенсионеров - это будущие активные пользователи Интернета. Выгодное предложение от МП ГТС актуально для старшего поколения нашего города.
фото Татьяны Зиминой
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