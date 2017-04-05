ЛЬГОТНЫЙ ИНТЕРНЕТ ОТ МП "ГТС"

Сотрудники МП "Городская телефонная сеть" поздравили выпускников курсов компьютерной грамотности в Центральной библиотеке им.Горького

В рамках Университета третьего возраста пожилые горожане знакомятся с компьютером, осваивают азы пользователей Интернета.

МП ГТС поощряет стремление пожилого поколения к знаниям и освоению всемирной сети. 12 сертификатов вручили связисты новоиспеченным выпускникам Интернет-школы.

Для пожилого поколения сотрудниками ГТС еще в прошлом году был разработан специальный тариф - «Социальный».

Специалист отдела продаж МП "ГТС" Мирослава Зырянова:

- Отличная скорость до 20 мегабит в секунду и выгодная абонентская плата – 100 рублей в месяц. Сертификат от ГТС бессрочный, подключение бесплатное, высокое качество интернета и выгодная цена. Мы надеемся, что горожанам будет удобно пользоваться нашими услугами интернета, общаться с родными и близкими на расстоянии.

Представители старшего поколения со знанием дела задавали связистам вопросы, касающиеся подключения к сети Интернет. Интересовались скоростью, беспроводной связью и многим другим. Тариф «Социальный» оценили как, безусловно, привлекательный во всех отношениях.



- Интернет теперь необходим. Удобно делать платежи за коммунальные услуги, общаться в социальных сетях. Предложение ГТС - замечательное!,- считает обладательница сертификата от ГТС Любовь Анатольевна.

Ежегодно в Интернет-школе библиотеки обучаются компьютерной грамоте более 200 пенсионеров - это будущие активные пользователи Интернета. Выгодное предложение от МП ГТС актуально для старшего поколения нашего города.

фото Татьяны Зиминой